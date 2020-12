επιμέλεια medlabnews.gr iatrikanea

Με αυτή την συγκλονιστική έκκληση, γεμάτος συγκίνηση ο γιατρός Pierre Kory, ζήτησε από την Αμερικανική γερουσία, να δοθεί το φάρμακο Ivermectin (Ιβερμεκτίνη).

Το φάρμακο προφύλαξης και θεραπείας του ιού με επιτυχία άνω του 99% στους ασθενείς του covid – 19 που βρίσκονται στην εντατική!







Το Ivermectin πήρε το Νόμπελ ιατρικής το 2015.

Υπάρχουν χιλιάδες μελέτες για την θαυματουργεί του δράση. Σημαντικό είναι ότι όποιος το λάβει, δεν αρρωσταίνει καν.

Αποκαλύφτηκε ότι οι γιατροί από τον Μάιο ζητούν από τον FDA να επιτρέψει την χρήση στην αντιμετώπιση του covid 19!

Παρόλο που υπήρξε κατάθεση παλι στην γερουσία τον Αύγουστο, πράγμα που το επεσήμανε ο πρόεδρος της επιτροπής της γερουσίας, το FDA προτίμησε την έγκριση ακριβών φαρμάκων όπως το remedesivir η τα μονοκλωνικά αντιγόνα!

Στην κατάθεση του, έδωσε και μια εικόνα πρόσθετη στο ποιοι πεθαίνουν. Αφροαμερικανοί, λατίνοι και φτωχοί άνθρωποι. Η ταξική φύση του ιού που καταβάλει τους ανθρώπους με φτωχή διατροφή.

Δυό από τις μελέτες:

The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro - ScienceDirect

Ivermectin in COVID-19: What do we know? (nih.gov)

A five day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness - International Journal of Infectious Diseases (ijidonline.com)

Αρθογραφία:

Latin America’s embrace of an unproven COVID treatment is hindering drug trials (nature.com)

Η κατάθεση του γιατρού στην Γερουσία:

"I CAN'T KEEP DOING THIS": Doctor pleads for review of data during COVID-19 Senate hearing - YouTube

medlabgr