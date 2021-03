Η καινούργια έκδοση του Crash Bandicoot 4: It’s About Time έρχεται στο PlayStation 5, Xbox Series X/S και Nintendo Switch, με δωρεάν αναβάθμιση όσοι είναι κάτοχοι PS4 και Xbox One και είχαν αγοράσει το παιχνίδι. Υποστήριξη πλέον σε 4K/60fps (upscaled στο Series S) και ειδικά για το PS5 όπου γίνεται εκμετάλλευση της τεχνολογίας απτικής ανάδρασης του τηλεχειριστηρίου DualSense. Η Activision Blizzard αναφέρει ότι η έκδοση για υπολογιστές με Windows έρχεται στις 26 Μαρτίου 2021 το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσα από το Battle.net launcher. Και στις 25 Μαρτίου 2021 θα κυκλοφορήσει από την King το Crash Bandicoot: On the Run! για συσκευές Android και iOS.

