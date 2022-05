technewsingreek

Αν θέλετε να κάνετε τον Chrome Browser πιο γρήγορο ακολουθήστε τις παρακάτω απλές οδηγίες για να τροποποιήσετε τον Chrome προκειμένου να κάνετε την περιήγηση σας πιο γρήγορη από ποτέ και όχι μόνο. Ο Chrome σας επιτρέπει να πειράξετε και να χρησιμοποιήσετε κρυμμένα χαρακτηριστικά και να τα τροποποιήσετε όπως εσείς θέλετε και βέβαια μπορείτε να τα επαναφέρετε έτσι όπως ήταν πριν αν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα.Πρόσβαση στις "μυστικές" ρυθμίσεις που ονομάζονται Flags.Πηγαίνουμε στην γραμμή διευθύνσεων και πληκτρολογούμε ή αντιγράφουμε Chrome://Flags στην συνέχεια θα μας εμφανίσει μια λίστα με διάφορα χαρακτηριστικά-ρυθμίσεις, πηγαίνουμε πάνω στην μπάρα αναζήτησης και εκεί ρυθμίζουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά.Αν έχετε ενεργοποίηση κάποιες από τις ρυθμίσεις και δεν σας άρεσαν ή υπήρξε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να τα επαναφέρετε στις αρχικές ρυθμίσεις. Κάνοντας κλικ πάνω δεξιά Reset all .2. Parallel downloadingΜε αυτό το χαρακτηριστικό αυξάνετε την ταχύτητα κατεβάσματος στον browser σας. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε Enable.3. Smooth ScrollingΠοιο ομαλή κύλιση μέσα στην σελίδα. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε Enable.4. Experimental QUIC ProtocolΕίναι ένα πρωτόκολλο της Google το οποίο επιταχύνει την εμπειρία περιήγησής σας, αλλά μόνο η ιστότοποι που έχουν βελτιστοποιηθεί για αυτό. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε Enable.5. GPU RasterizationΑυτό το χαρακτηριστικό δείνη την δυνατότητα στο Chrome να αφαιρέσει μέρος του φόρτου εργασίας από τον επεξεργαστή (CPU) και να την αναθέσει στην κάρτα γραφικών (GPU) σας να το φροντίσει. Αν διαθέτετε ένα σύστημα με αργό επεξεργαστή αλλά καλή κάρτα γραφικών προτείνεται αν όχι και είναι το αντίθετο μην ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργεία. Επιλέξτε Enable.6. Override Software Rendering ListΚάποιες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης συσκευών επιτάχυνσης GPU είναι απενεργοποιημένες από το Chrome και η απεγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση του προγράμματος περιήγησής σας στο Chrome. Όταν χρησιμοποιείτε το Gmail ή παρακολουθείτε βίντεο στο YouTube, θα παρατηρήσετε την καθυστέρηση. Για να το διορθώσετε αυτό ενεργοποιήστε την επιλογή Παράκαμψη λίστας απόδοσης λογισμικού , η οποία θα επιτρέψει την επιτάχυνση της GPU. Επιλέξτε Enable.7. Zero-copy rasterizerΑν μπαίνετε σε "βαριές" ιστοσελίδες και αργούν να φορτώσουν ενεργοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο χρησιμοποιεί περισσότερο την μνήμη της κάρτα γραφικών (VRAM) η οποία είναι πιο γρήγορη από τη μνήμη Ram. Εάν έχετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή με λιγότερη μνήμη RAM, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη σημαία. Επιλέξτε Enable.8. Back-forward cacheAποθηκεύει στην κρυφή μνήμη τις κατάλληλες σελίδες μετά από πλοήγηση εμπρός και πίσω σε όλους τους ιστότοπους. Ειδικά αν δίκτυό σας λειτουργεί αργά, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία περιήγησής σας και συγκεκριμένα για εσάς που χρησιμοποιήτε περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook,Twitter,Instagram,Reddit κ.α. Επιλέξτε Enable.9. Touch UI LayoutΓια οθόνες αφής σε φορητούς υπολογιστές, Smartphones. Tablets. Βελτιώνει την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της σελίδας πιο φυσικά. Επιλέξτε Enable.10. Auto Dark Mode for Web ContentsΑν είσαι λάτρεις του σκοτεινού φόντου στις ιστοσελίδες μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτό το χαρακτηριστικό για να βλέπεις τις ιστοσελίδες σε μαύρο φόντο. Δεν λειτουργεί για όλες μόνο όσες το υποστηρίζουν. Επιλέξτε Enable.Δείτε ακόμα:Προτείνουμε τις καλύτερες επεκτάσεις για τον Chrome!Google Chrome download!(Στα ελληνικά!)Αν σας άρεσε το άρθρο και το βρήκατε χρήσιμο υποστηρίξτε στα κοινωνικά δίκτυα με ένα Like,tweet για να συνεχίσω. Ακολουθήσετε το Tech News in Greek στο Google News για να μαθαίνετε άμεσα όλα τα νέα.