Οι καλύτερες επεκτάσεις για τον Google Chrome.Η σειρά με την οποία είναι δεν έχει σχέση καλύτερης-χειρότερης επέκτασης.1. uBlock OriginH επέκταση αυτή μπλοκάρει όλες τις διαφημίσεις που υπάρχουν σε διάφορες ιστοσελίδες, η επέκταση αυτή αριθμοί πάνω από 10.000.000 εκατομμύρια χρήστες.2. Talk & WriteΤο Talk & Write είναι μια επέκταση για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome που σας βοηθά να πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας τη φωνή σας. Και στα ελληνικά με φοβερά αποτελέσματα.3. DisconnectΑπό τις καλύτερες και πιο χρήσιμες επεκτάσεις για τον Chrome.Σας αποσυνδέει αυτόματα από τους διάφορους αόρατους ιστότοπους που σας παρακολουθούν και κάνει την φόρτωση σελίδων σας να φορτώνουν κατά 44% γρηγορότερα. Το καλύτερο εργαλείο προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τον New York Times (2016), βραβευμένο με το Βραβείο Καινοτομίας για το Best Privacy and Security Software στο Νότο από το Southwest (2015), που συμπεριλήφθηκε ως μία από τις 100 καλύτερες καινοτομίες της χρονιάς από την Popular Science τις 20 καλύτερες επεκτάσεις του Chrome από το Lifehacker.4. IG DownloaderΕίναι ένα Instagram Downloader, το οποίο κατεβάζει εικόνες, βίντεο, ιστορίες Instagram και IGTV. Εμφανίζετε ένα κουμπάκι 山⬇ κάτω από τις αναρτήσεις και πάνω δεξιά για τις ιστορίες.5. Awesome Screenshot και Screen RecorderΕίναι μια επέκταση για εγγραφή οθόνης και λήψη στιγμιότυπου οθόνης και σχολιασμού για απομακρυσμένη εργασία.6. Dark ReaderΦροντίστε τα μάτια σας, χρησιμοποιήστε σκούρο θέμα για νυχτερινή και καθημερινή περιήγηση. Αυτή η επέκταση φροντίδας ματιών επιτρέπει τη νυχτερινή λειτουργία δημιουργίας σκοτεινών θεμάτων για ιστότοπους. Το Dark Reader αντιστρέφει τα φωτεινά χρώματα, κάνοντάς τα υψηλή αντίθεση και ευανάγνωστα τη νύχτα.7. Block siteΤο Block site είναι μια επέκταση του Chrome η οποία θα σας βοηθήσει να μπλοκάρετε οποιοδήποτε ιστοσελίδα θέλετε εύκολα και απλά.Επίσης παρέχει λειτουργία για να μπλοκάρει πορνογραφικό περιεχόμενο αλλά και διάφορες λέξεις που ορίζετε εσείς,ιδανικό για όσους έχουν παιδιά.8. IE tabΗ συγκεκριμένη επέκταση μπορεί να εμφανίσει τον Internet Explorer μέσα από τον Chrome,αυτό σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε στοιχεία έλεγχο ActiveX,Sharepoint, Java, Silverlight, ActiveX, Sharepoint κ.α.9. Print Friendly&PDFΕκτυπώστε οικολογικά και οικονομικά καθώς αυτή η επέκταση αφαιρεί τις διαφημίσεις και τα περιττά σκουπίδια που θέλετε αυτόματα ακόμα μπορείτε να τα επιλέξετε και εσείς αν θέλετε καθώς μπορεί και να αποθηκεύσει την ιστοσελίδα σε μορφή PDF.10. One TabΜειώστε την ακαταστασία που υπάρχει στις καρτέλες σας και εξοικονομήστε 95% από την μνήμη σας προτείνετε για αυτούς που έχουν πολλές ανοιχτές καρτέλες στον Chrome περισσότερα εδώ.11. Shortcuts for GoogleΗ επέκταση αυτή σας βοηθάει να δημιουργήστε Shortcuts από διάφορα websites σε ένα κουμπί στο μενού.12. Click&CleanΚάποιους μπορεί να σας καλύπτει ο Ccleaner αλλά για όσους το θέλουν στο broswer τους, η επέκταση αυτή θα καθαρίσει το ιστορικό σας τα cookies,Urls,cache διαγραφή προσωρινών αρχείων ακόμα θα σαρώση τον υπολογιστή σας για κακόβουλο λογισμικό.13. LightshotΕύχρηστο και πρακτικό εργαλείο λήψης στιγμιότυπων. Επιλέξτε μια περιοχή, επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο σας. Το καλύτερο που υπάρχει αυτή την στιγμή.14. ExtensityΑν διαθέτετε πολλές επεκτάσεις (extensions) στον Google Chrome Browser σας και θέλετε να τους απενεργοποιήστε όταν δεν τους χρειάζεστε για να μην καταναλώνουν πόρους του συστήματος σας και να κάνουν τον brower σας αργό αλλά και να κρατάτε την γραμμή εργαλείων καθαρή ή μπορεί να τους ενεργοποιήστε ξανά γρήγορα και εύκολα όταν τους χρειάζεστε.Αυτή η επέκταση θα σας βγάλει από αυτόν τον κόπο κάνοντας απλά κλικ στην επέκταση αφού την εγκαταστήσετε θα σας εμφανίσει ένα μενού στο οποίο με ένα κλικ ενεργοποιείτε ή απενεργοποιήστε τις επεκτάσεις που θέλετε.15. IG HelperΜε την επέκταση IG Helper κατεβάστε εύκολα και γρήγορα τις εικόνες και τα βίντεο από το instagram.16. LockPW FreeΑυτή η επέκταση σας επιτρέπει να κλειδώνετε τον chrome με password. Είναι πολύ χρήσιμο αν είστε σε υπολογιστή και βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους, εργασίας ή ίντερνετ καφέ κτλ.17. Tab ResizeΜε την επέκταση Tab Resize μπορείτε πολύ εύκολα να αλλάξετε το μέγεθος των καρτελών όπως εσείς επιθυμητέ,ακόμα και να διαιρέσετε τις καρτέλες σε οριζόντια παράθεση και κατακόρυφη.Πολύ εύχρηστη και πρακτική θα έλεγα για άτομα που ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλές σελίδες.18. Lyrics HereΜε αυτή την επέκταση μπορείτε να εμφανίστε όλους τους στοίχους από τα μουσικά βίντεο στο YouTube, Google Music,Spotify Web Player, SoundCloud, AccuRadio, Deezer, 8tracks, iHeartRadio, Superplayer.fm, Last.fm, Yandex Music, Qobuz, Jango κ.α.19. LLN: Language Learning with NetflixΕκμεταλλεύσου τον χρόνο που περνάς βλέποντας ταινίες, σειρές κτλ. στο Netflix και μάθε ταυτόχρονα μια ξένη γλώσσα. Κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Learning Language with Netflix είναι μια επέκταση για τον Chrome η οποία λειτουργεί αυτόματα τα κάθε φορά που χρησιμοποιείς την πλατφόρμα.