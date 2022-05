2022-05-07 18:25:58

Αν θέλετε να βρείτε το κλειδί του προϊόντος των Windows σας για δικούς σας λόγους όπως πχ. να τον αποθηκεύσετε, μπορείτε να το κάνετε με την γραμμή εντολών (CMD).



1. Πηγαίνουμε στην αναζήτηση και πληκτρολογούμε CMD από κάτω θα μας εμφανίζει το πρόγραμμα Γραμμή εντολών κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Eκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή.



2. Αντιγράφουμε και κάνουμε επικόλληση την εξής εντολή:



wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey



Και μας εμφανίζει το. κλειδί προϊόντος των Windows ο οποίος αποτελείτε από 25 ψηφία.



