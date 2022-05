Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας θα είναι διαθέσιμη η δορυφορική διαδικτυακή υπηρεσία Starlink της SpaceX. Η υπηρεσία αυτή είναι είδη διαθέσιμη σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρία του Elon Musk Starlink ανάρτησε ένα screenshot στο Twitter που δείχνει έναν χάρτη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και ολόκληρης της ηπείρου της Αφρικής, φέρει την ετικέτα "Σύντομα", με τη διαθεσιμότητα να αναμένεται σε διάφορα σημεία όπως και σε αρκετές επιπρόσθετες περιοχές της χώρας μας το 2023.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

