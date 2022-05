Το πιο δημοφιλή λειτουργικό σύστημα σε όλον τον κόσμο. Οι περισσότεροι θα θυμόσαστε τα Windows 95, Windows 98 είναι Windows 2000 και XP. Δεν έχετε αναρωτηθεί από που ξεκίνησε η ιστορία των windows; Λοιπόν ξεκίνησε από το1983 Microsoft Manager Interface..1985 — Windows Edition Premiere [Windows 1.00]1985 — Windows 1.011987 — Windows 1.02 – 1.041987 — Windows 2.031987 — Windows 3861988 — Windows 2861990 — Windows 3.0 (Code Name: Ιανός)1991 — Windows NT1991 — Windows 3.01992 — Windows 3.1 (Code Name: Ιανός)1992 — Windows for Workgroups 3.1 (Code Name: Κάτω)1993 — Windows NT 3.11994 — Windows for Workgroups 3.11 (Code Name: Χιονόμπαλα)1994 — Windows NT3.5 (Code Name: Daytona)1995 — Windows NT 3.51 (Code Name: Daytona)1995 — Windows 95 (Code Name: Σικάγο)1996 — Windows NT 4.0 (Code Name: Κάιρο)1996 — Windows CE 1.0 (Code Name: Talisker)1997 — Windows CE 2.01998 — Windows 98 (Code Name: Μέμφις)1998 — Windows CE 2.11999 — Windows 98 SE1999 — Windows CE 3.02000 - Windows 2000 (Code Name: Οδύσσεια) [Η πρώτη Codename ήταν Chicairo, αλλά αυτό είναι πολύ λίγα είναι γνωστά για, το πιο κοινό κωδικό όνομα ήταν NT 5.0, Οδύσσεια ήταν απλά ένα πειραματικό σχέδιο για το GUI του Ποσειδώνα]2000 — Windows ME (Code Name: Χιλιετηρίδα)2001 — Windows XP (Code Name: Whistler)2003 — Windows Server 2003(Code Name:Whistler Server [.NETServer]2003 — Windows XP 64-Bit Edition 2003 (Code Name:Δύση ηλίου)2003 — Windows XP Media Centre Edition (Code Name:Freestyle)2003 — Windows XP Media Centre 2003 (Code Name:Freestyle)2004 — Windows XP Media Centre 2004 (Code Name:Αρμονία)2004 — Windows XP Media Centre 2005 (Code Name:Συμφωνία)2006 — Windows Vista (Κυκλοφόρησε σε εταιρείες μόνο)2007 — Windows Vista (Κυκλοφόρησε στην General Public. Code Name: Longhorn)2008 — Windows Small Business Server 2008 (Code Name: Ορεινός λέων)2008 –Windows Essential Business Sever 2008 (Code Name: Κέντρο)2008 — Windows Server 2008 (Code Name: Longhorn Server)[Ημερομηνία κυκλοφορίας εξακολουθεί να είναι Ανακοινώθηκε]* ~ Ημερομηνία κυκλοφορίας Περίπου 2009 – 2010.Windows 7 έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Beta Ημερομηνία 9 Ιανουάριος 2009. Εκκίνηση Windows 7 Release Candidate ανακοινώθηκε στις 10 Απριλίου 2009.Τα Windows 8 κυκλοφορήσαν στην αγορά στις 26 Οκτωβρίου 2012, όπως ανακοίνωσε η Microsoft. Προορίζονταν για χρήση σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, καθώς και σε tablet.Τα Windows 10 κυκλοφόρησαν για υπολογιστές τα οποία κυκλοφόρησαν επισήμα στις 29 Ιουλίου του 2015 και αποτέλεσαν το νεότερο λειτουργικό σύστημα της εταιρίας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2021.Τα Windows 11 είναι η τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft , κυκλοφόρησε επίσημα 5 Οκτωβρίου του 2021. Είναι μια δωρεάν αναβάθμιση των Windows 10, διαθέσιμη για όλες τις συσκευές Windows 10 που πληρούν τις νέες απαιτήσεις συστήματος των Windows 11.

