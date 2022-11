Ένα Chromebook είναι ένας φορητός υπολογιστής μπορεί και tablet ο οποίος χρησιμοποιείτε περισσότερο από μαθητές και φοιτητές στην πλειοψηφία. Το λειτουργικό σύστημα που περιέχει βασίζετε στο linux είναι το Chrome OS. Έχει προεγκατεστημένο τον Google Chrome, πρόγραμμα προβολής εγγράφων, αναπαραγωγής μουσικής, επεξεργασίας φωτογραφιών, πρόγραμμα ανάγνωσης PDF και το Microsoft Office όλα αυτά χωρίς πρόσβαση στο Internet εκτός τον Google Chrome. Είναι ένα ελαφρύ λειτουργικό σύστημα σε σχέση με τα Windows αυτό το καθιστά γρήγορο και εύκολο στη χρήστη του.

Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ χρήστες του αναφέρουν ότι τους εμφανίζει το συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος και δεν μπαίνει στο λειτουργικό του Chrome OS κατά τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος με το μήνυμα Chrome OS is missing or damaged Please insert a recovery USB stick or SD card. Ευτυχώς μπορεί να λυθεί εύκολα.

Λύση 1

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το Chromebook. Πατώντας κρατημένο το κουμπί λειτουργίας (Power) μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας (Power) για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φορητό υπολογιστή σας. Αν δεν έχει λύθει το πρόβλημα προχωρήστε στη Λύση 2.

Λύση 2

Επαναφορά του Chromebook στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (Powerwash). Αυτό γίνετε μόνο αν μπορείτε να μπείτε στο λειτουργικό του chrome os. Η διαδικασία αυτή να ξέρετε ότι θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή σας (αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.) Καλό είναι να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων στο Google Drive σας.

Ακόμη μπορείτε να

Πατήστε παρατεταμένα Ctrl + Alt + Shift + R. Επιλέξτε Επανεκκίνηση.Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, επιλέξτε Powerwash ➜ Συνέχεια.Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται και συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας Google

Λύση 3

Αν το πρόβλημα επιμένει μετά την 1 ή και 2 λύση τότε πρέπει να κάνετε επανεγκατάσταση του Chrome OS σε λειτουργία ανάκτησης που σημαίνει ότι θα καθαρίσει τον σκληρό δίσκο πλήρως θα διαγράψει τα πάντα! Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει από έναν άλλο υπολογιστή...

1. Να μπείτε στον περιηγητή Google Chrome στο Chrome Web Store.

2. Στην αναζήτηση ψάξτε το Εργαλείο ανάκτησης Chromebook (Chromebook Recovery Utility) και επιλέξτε Προσθήκη.

❗Εάν σας ζητηθεί να εκχωρήσετε άδεια στο λειτουργικό σύστημα να κάνει αλλαγές στη μονάδα USB ή στην κάρτα SD, επιλέξτε Ναι ή Να επιτρέπεται .

3. Μόλις εγκαταστήσετε την επέκταση αυτή συνδέστε ένα φλασάκι (usb stick) άνω των 8GB και ανοίξτε την επέκταση. Να ξέρετε ότι θα διαγραφούν τα πάντα από το φλασάκι γι' αυτό φροντίστε να αποθηκεύστε κάπου τα δεδομένα που έχετε σε αυτό.

4. Επιλέξτε Έναρξη ➜ Επιλέξτε ένα μοντέλο από μια λίστα (Εδώ επιλέξτε μάρκα και μοντέλο του Chromebook σας συνήθως το γράφει κάτω από τον φορητό σας.) ❗Προσοχή να είναι ακριβώς το μοντέλο που θα επιλέξετε αλλιώς θα υπάρξει ασυμβατότητα και δεν θα εγκατασταθεί το λειτουργικό στον φορητό σας. ➜ Συνέχεια.

5. Επιλέξτε το φλασάκι USB ή την κάρτα SD που έχετε συνδέση στον υπολογιστή και επιλέξτε Συνέχεια.

6. Επιλέξτε Δημιουργία τώρα.

7. Θα πάρει λίγα λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία

8. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη αφαιρέστε τη μονάδα USB ή την κάρτα SD.

9. Φορητό υπολογιστή: Ενεργοποιήστε το Chromebook σας και κρατήστε πατημένο το Esc + ⟳Refresh στο πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί λειτουργίας (Power) στη συνέχεια πατήστε Ctrl + D και μετά αφήστε το. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε Enter για επανεκκίνηση σε λειτουργία ανάκτησης.

Chromebook tablet: Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Αύξηση έντασης και Μείωση έντασης και Λειτουργία (Power) για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε τα.

10. Όταν σας εμφανίσει πάλι το μήνυμα Chrome OS is missing or damaged Please insert a recovery USB stick or SD card τοποθετήστε το φλασάκι USB ή την κάρτα SD που περιέχει το Chrome OS σε μια θύρα usb ή θέση SD κάρτας στο Chromebook. Αυτόματα αυτό θα ξεκινήσει την διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού. Στη συνέχεια θα κάνει μόνος του επανεκκίνηση ο υπολογιστής ή θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε την Usb μονάδα σας ή την κάρτα SD και στη συνέχεια θα κάνει επανεκκίνηση και θα μπείτε στο ολοκαίνουργιο λειτουργικό σας όπως και την πρώτη φορά που αγοράσατε το Chromebook σας.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει εμφανίζοντας σας το συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος

⚠ An unexpected error has occurred. Please refer to this URL for troubleshooting tips

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε πρόβλημα υλικού. Για αρχή δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα USB για την εγκατάσταση και επαναλάβετε τη Λύση 3 - βήμα 10, αν δεν λυθεί και πάλι στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνεται ο σκληρός δίσκος και πρέπει να τον αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο (SSD, MSATA κτλ.) αλλά επικοινωνήστε και με την Google ή τον κατασκευαστή της συσκευής για περαιτέρω βοήθεια.

Επαναφορά και διαμόρφωση της μονάδας USB ή SD κάρτας.

Aν θέλετε να επαναφέρετε το φλασάκι σας στην αρχική του μορφή γιατί μετά από την εγκατάσταση του λειτουργικού Chrome OS σε αυτό δεν θα αναγνωρίζετε από τα Windows και να αφαιρέσετε το λειτουργικό Chrome OS από αυτό συνδέετε τη μονάδα USB ή την κάρτα SD στον υπολογιστή σας και ανοίξτε την επέκταση Εργαλείο ανάκτησης Chromebook πηγαίνετε πάνω δεξιά και ανοίγετε τις ⛯Ρυθμίσεις ➜ Διαγραφή μέσου ανάκτησης και επιλέγετε την μονάδα USB που έχετε εγκατεστημένο το λειτουργικό Chrome OS και επιλέγετε Συνέχεια ➜ Διαγραφή, θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα πατήστε Ναι να επιτραπεί και στη συνέχεια κάνετε διαμόρφωση τη μονάδα USB ή την SD κάρτα στην επιλογή Μέγεθος μονάδας εκχώρησης επιλέξτε Προεπιλεγμένο μέγεθος εκχώρησης.

Αφήστε τις άλλες επιλογές έτσι όπως είναι και κάντε κλικ Εκκίνηση. Μπείτε στον υπολογιστή μου αν εμφανίσει αυτόματα να προβείτε σε Διαμόρφωση.

