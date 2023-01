Όπως καταλάβατε η τεχνητή νοημοσύνη θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο όπως είδα με πριν μερικές μέρες το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT τις αμερικάνικης εταιρίας OpenAI. Τώρα θα αναλύσουμε ένα άλλο εργαλείο που διαθέτη το DALL-E.

Τι είναι το DALL-E;

Το DALL-E είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί και αυτό τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο εσύ χρησιμοποιείς δωρεάν ή επί πληρωμή για να βρεις την κατάλληλη εικόνα για 'σένα με περιγράφοντας την στο DALL-E.

Παράδειγμα

Μπαίνεις στην ιστοσελίδα DALL-E.Κάνεις εγγραφή με το email σου είτε με το Google ή windows email σου που έχεις είδη. Θα σας ζητήσει και το τηλέφωνό σας για να σας στείλει κωδικό ασφαλείας.Θα δείτε μια μπάρα εκεί περιγράφετε την εικόνα που θέλετε στα αγγλικά για παράδειγμα εγώ έγραψα "men with two keys".4. Και όπως βλέπετε τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Έβαλα ακόμη και κάτι ποιο απίστευτο "bird driving a car on the moon" και είναι πραγματικά απίστευτο.

Τέλος να σας αναφέρω ότι το DALL-E με την εγγραφή σας δίνει 50 δωρεάν δοκιμές για να το δοκιμάσεις και 15 δωρεάν δοκιμές κάθε μήνα. Δηλαδή 50-15 περιγραφές εικόνας αναζήτησης οι οποίες μπορείτε να τις δείτε πάνω αριστερά. Oι εικόνες που δημιουργείς είναι δικές σου και πως μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις.

