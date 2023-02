technewsingreek

Αν και είναι το ξεκίνημα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης η μηχανή αναζήτησης της Google παραμένει είναι η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο η πιο χρήσιμη πρακτική άλλα ταυτόχρονα και επικίνδυνη. Δεν κάνει διαχωρισμό σε μικρά και κεφαλαία μπορούν να συνδεθούν όλοι η χρήστες του ίντερνετ από όλο τον κόσμο και ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε αυτό. Αυτό που όμως πολλοί χρήστες του ίντερνετ δεν γνωρίζουν είναι ότι το Google μπορεί να αποκαλύψει από τον πιο απλό κωδικό μέχρι και άκρως απόρρητα έγραφα. Με λίγα λόγια είναι ένας μικρός παράδεισος για τους hackers οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα πολύπλοκα εργαλεία όπως sniffers ή scanners που ακόμα και απόρρητα αρχεία μεγάλων εταιριών δεν μπορούν να μένουν κρυφά. Θα δούμε μερικά κόλπα και εκπλήξεις που κρύβει η Google και όχι μόνο και να μάθετε και βελτιωθείτε με λίγα λόγια στο Googling.Οι σημαντικότερες εντολές αναζήτησης τις Google:Allintitle:Εμφανίζει όλες τις ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρουν τις λέξεις .gr και searchστον τίτλο τους allintitle:technewsingreek.blogspot.comAllinurl:Η εντολή αυτή είναι παρόμοια με την εντολή allintitle μόνο που αναζήτηση της λέξης ή της φράσης γίνεται στις διευθύνσεις (url) και όχι στο τίτλο.Intitle:Αν ξεκινήσουμε μια αναζήτηση με την εντολή αυτή το Google θα παρουσιάσει ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν την συγκεκριμένη λέξη στον τίτλο τους και περιέχουν αναφορές της λέξης που εισάγουμε στο πεδίο λέξη αναφοράς. intitle:technewsingreek.blogspot.comInurl:Η εντολή αυτή είναι παρόμοια με την εντολή intitle μόνο που αναζήτηση της λέξης ή της φράσης γίνεται στις διευθύνσεις (url) και όχι στο τίτλο.Daterange:Περιορίστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης μια συγκεκριμένης περιόδου.πχ 110-315Ext:Αναζήτηση για ένα link που περιέχει ένα αρχείο.Cache:Εισάγουμε δηλαδή το όνομα της σελίδας στην οποία θέλουμε να ψάξουμε αν υπάρχει η συγκεκριμένη λέξη αναζήτησης. Το Google θα ψάξει να βρει αν στην cache μνήμη του σελιδοδείκτη υπάρχει η συγκεκριμένη σελίδα και θα την εμφανίσει τονίζοντας την λέξη που εισαγάγαμε ως λέξη αναζήτησης. Εάν η σελίδα δεν υπάρχει στη cache μνήμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας λέει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση στη μνήμη του σελιδοδείκτη και επομένως δεν μπορεί να εκτελεστεί η εντολή. Cache:technewsingreek.blogspot.comSite:Με την εντολή αυτή ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες σχετικές με την λέξη αναζήτησης, οι οποίες και περιέχονται στη σελίδα που εισάγουμε στο πεδίο όνομα σελίδας. Εναλλακτικά μπορούμε απλά να δώσουμε ένα domain έτσι ώστε η αναζήτησή μας να περιλαμβάνει μεγαλύτερο πεδίο αναζήτησης. πχ:Help site:technewsingreek.blogspot.com ή help site:comRelated:Με την εντολή αυτή εμφανίζεται μια λίστα από ιστοσελίδες που είναι «παρόμοιες» με την σελίδα που εισάγουμε στο πεδίο όνομα σελίδα. πχ:Related:technewsingreek.blogspot.comLink:Με την εντολή αυτή εμφανίζεται μια λίστα από σελίδες οι οποίες περιέχουν έναν ή περισσότερους συνδέσμους με την σελίδα που εισάγουμε στο πεδίο όνομα σελίδας. πχ:Link:technewsingreek.blogspot.gr➕ :το βάζουμε πριν από μία λέξη κλειδί στην αναζήτησή μας, για να αναγκάσουμε να μας εμφανίσει αποτελέσματα που περιέχουν υποχρεωτικά αυτή τη λέξη,πχ: εύρεση εργασίας + Θεσσαλονίκη➖ :το βάζουμε για να μην εμφανίσει αποτελέσματα που να περιέχουν αυτή τη λέξη:πχ: εύρεση εργασίας - ΚαβάλαOR (προσοχή, με κεφαλαία!): Μας βγάζει αποτελέσματα που περιέχουν ή τη μία λέξη, ή την άλλη, πχ: εργασία OR δουλειά " ":τα διπλά εισαγωγικά, τα βάζουμε σε ένα κείμενο και μας βγάζει η google αποτελέσματα από σελίδες που έχουν το ίδιο ακριβώς κείμενο.πχ: "δεν μου άρεσε το φαγητό" ~ :το βάζουμε πριν από μία λέξη κλειδί και μας εμφανίζει αποτελέσματα που έχουν και συνώνυμα της λέξης αυτής: εύρεση ~ δουλειάς (θα μας βγάλει σελίδες που έχουν: εύρεση δουλειάς, εύρεση εργασίας, εύρεση απασχόλησης, κλπ.) * :ο χαρακτήρας μπαλαντέρ, σημαίνει οποιαδήποτε λέξη: εύρεση * Θεσσαλονίκη .. :ψάχνει για εύρος.πχ: "18..36 ετών" θα βρει σελίδες με αποτελέσματα όπως: κοπέλα 22 ετών ζητάει... , άντρας 34 ετών εργάζεται... κλπ.Διάφορα κρυφά αρχεία εταιριών και ιδιωτώνΘα μπω κατευθείαν στο θέμα θέλουμε να δούμε ένα αρχείο σε μια εταιρία, η εταιρία αυτή έχει αποθηκεύσει το αρχείο με την κατάληξη .docx που είναι αρχείο τύπου του world. Αυτά τα αρχεία είναι απόρρητα και συνήθως έχουν μια ένδειξη όπως "confidential","top secret","for internal use only". Ας πάμε τώρα στην μηχανή αναζήτησης της Google και ας πληκτρολογήσουμε "ext: docx confidential for internal use only" μας εμφανίζει κάποια αποτελέσματα από διάφορες εταιρίες μπορούμε φυσικά να δοκιμάσουμε διάφορους τύπους αρχείων που θέλουμε πχ. .ppt ( PowerPoint), .xls ( Excel), .pdf (Adobe Reader) κτλ.Πτήσεις google, Μετάφραση, ΚαιρόςΠληκτρολογήστε απλά Πτήσεις google θα σας εμφανίσει μια μίνι έκδοση της ιστοσελίδας.Πληκτρολογήστε απλά Μετάφραση θα σας εμφανίσει μια μίνι έκδοση της ιστοσελίδας.Αν θέλουμε να δούμε γρήγορα τον καιρό στην περιοχή μας απλά πληκτρολογήστε στην γραμμή αναζήτησης της Google ή στην γραμμή διευθύνσεων του περιηγητή σας (αν τον έχετε προεπιλογή) Καιρός και θα σας εμφανίσει τον καιρό της περιοχής σας ή της περιοχής που επιθυμείτε."Μετατροπή" νομισμάτων, Θερμοκρασιών , απόστασης"Μετατρέψτε" διάφορα νομίσματα και δείτε την ισότητα μεταξύ τους για παράδειγμα αναζητήστε: από εύρω σε δολάριο ή currency converter.Μετατροπή θερμοκρασιών από πχ. 10 c to fΜετατροπή αποστάσεων πχ. 10km to miles"Πράσινες" αναζήτησηςΗ ομάδα της Google έχει και οικολογική πλευρά, με την δημιουργία του EcoSearch το 2008 που είναι απόλυτα μη κερδοσκοπική αφού όλα της τα έσοδα τα προσφέρει σε οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης η υπάλληλοι της εργάζονται σε αυτή εθελοντικά.Παιχνίδια και διάφορα άλλα γραφικάΥπάρχουν κάποια πράγματα που ούτε φανταζόμασταν ότι υπάρχουν στην μηχανή αναζήτησης της Google πάμε να τα δούμε αναλυτικά.Το Elgoog είναι ένας ιστότοπος που προσφέρει έναν μοναδικό και διασκεδαστικό τρόπο χρήσης της μηχανής αναζήτησης της Google. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο, οι χρήστες παρουσιάζονται με μια αντικατοπτρισμένη και ανάποδη έκδοση της αρχικής σελίδας της Google, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής αναζήτησης, των κουμπιών και των συνδέσμων. Ο ιστότοπος είναι ένας παιχνιδιάρικος και διασκεδαστικός τρόπος για να βιώσετε μια οικεία διεπαφή με μοναδικό τρόπο.Ο ιστότοπος του Elgoog δεν είναι συνδεδεμένος με την Google και δεν είναι επίσημη υπηρεσία της Google. Διαθέτη και άλλα παιχνίδια όπως το κλασικό παιχνίδι Atari Breakout, Dinosaur Game, pac man κτλ. Ακόμα και πως ήταν η ιστοσελίδα της Google το 1998 και πολλά ακόμα.Επιπλέον Παιχνίδια αλλά και κάποια χρήσιμα εργαλεία θα βρείτε πληκτρολογώντας πχ. "τρίλιζα google" θα σας εμφανίσει το γνωστό παιχνίδι και απο κάτω αναζητήστε άλλα παιχνίδια όπως:κουίζ για την ημέρα της γης googleκουίζ για την ημέρα της γης googleναρκαλιευτής googleπαιχνίδι μνήμης της googleΈχω περιέργειαήχοι ζώωνκτλ. αλλά και χρήσιμα εργαλεία για να αναζητήστε όπως:Αριθμομηχανή κορώνα-γράμματα googleΕπιλογέας χρωμάτων google (Αντιγραφή HEX