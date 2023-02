Έρχεται ο διάδοχος του Exynos 1280, η Samsung δημιούργησε τον μεσαίας κατηγορίας chipset Exynos 1380. Συμφωνά με επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας ο Exynos 1380, θα βασίζεται στην τεχνολογία 5nm (EUV process) τετραπύρηνος Cortex A78 και 4x Cortex A55. Η GPU θα είναι Mali-G68 MP5 GPU.

Με A.I. based αλγορίθμους οι οποίοι θα επιτρέπουν καλύτερο language recognition από τον voice assistance και πολλά ακόμη. Υποστήριξη κάμερας 200MP και UFS 3.1 storage. Υποστήριξη επίσης 5G. Το νέο chipset θα είναι διαθέσιμο στο επερχόμενο Galaxy A54.

Ακόμη το τσιπ θα διαθέτει:

Process technology: 5 nm EUVCPU: 4x Cortex-A78 @2.4Ghz + 4x Cortex-A55 @2.0GHz.GPU: Arm Mali-G68 MP5AI Engine: AI Engine with NPU, 4.9 TOPS.Modem: 5G NR Sub-6GHz + 5G NR mmWave, 3.79 Gbps DL, 1.28 Gbps UL, global 5G multi-SIM.Camera: Single camera up to 200 MP, Triple camera up to 16 MP, 4K video @30fps recording and playback.Display: FHD+ @144 HzMemory: LPDDR4x/5Storage: UFS v3.1Other: Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo GNSS.

