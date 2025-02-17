Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, για τα φάρμακα του παρακάτω πίνακα:
απαγορεύονται οι εξαγωγέςαπαγορεύεται η αποθεματοποίηση από τις εταιρίες/φαρμακαποθήκες/φαρμακείααπαγορεύεται η διάθεσή τους χωρίς συνταγή
Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για 3 μήνες (από 17/2/2025 έως 17/5/2025)
Δείτε τον πίνακα:
AEROLIN-NEBULESINH SOL 20X2,5MG
2800332516020
AMOXIL
DISP TABL 18X1G (FOIL)
2800933610035
AMOXIL
SUSP 100MLX250MG/5ML
2800933602023
AMOXIL
SUSP 100MLX500MG/5ML
2800933603020
AMOXIL
CAPS 500 MG BTX24
2800933605048
ARVEKAP
PS.INJ.SUS
11,25MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV +1ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΗ ΣΎΡΙΓΓΑ (3ML) + 1ΑΠΟΣ
2801960803049
ATROVENT
AER INH 10MLX200DOSE
2801498301031
AUGMENTIN
SUSP 60MLX312,5MG/5ML
2801759909013
AUGMENTIN
F.C.TABL
16X(500+125)MG (BLIST 4X4)
2801759904025
AUGMENTIN®
MF PD.ORA.SUS
(400+57)MG/5ML (FLX70 ML)-15 (ΜΕ ΣΚΌΝΗ ΓΙΑ 70 ML ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΈΝΤΟς ΕΝ
2801759915021
BEXSERO
X1 PF SYR X0,5ML
2803045301013
BOOSTRIX-POLIO
PF.SYR 1X0,5ML
2802650601013
CLEXANE
PF.SYR 2X20MG/0,2ML
2000AXA
2801964101011
CLEXANE
PF.SYR 2X40MG/0,4ML
4000AXA
2801964102018
CLEXANE
PR.SYR 10X60MG
2801964103039
CLEXANE
8000ANTI-XA IU/0,8ML
X10 PF.SYR.
2801964104050
CONCERTA
PR.TABL 30X18MG
(ΚΙΤΡΙΝΑ)
2802571801028
CONCERTA
PR.TABL 30X36MG
(ΛΕΥΚΑ)
2802571802025
CREON-10000
GR.CAPS 50X150MG
(HDPE)
2800782503038
CREON-25000
E.C.CAPS 50X300MG
(HDPE)
2800782502031
DESFERAL
INJ 10X500MG
2800021701010
DYMISTA
NASPR.SUS
(1+0.365)MG/G X23G 120DOSES
2803005501026
ELIQUIS
FC TAB 2,5MG BTX60
2802989201038
ELITYRAN
PS.INJ.SUS
11,25MG/VIALΉPF.SYR
. BT X 1 PF.SYR +1 SET ΧΟΡΉΓΗΣΗς 1 PF.SYR.[1 PF.SY
2801997002040
EPANUTIN
CAPS 100X100MG
2800267301012
FIASP
INJ.SOL 100U/ML 5
PF.PEN (ΓΥΑΛΊ - FLEX-TOUCH) X 3ML
2803162801052
FLIXOTIDE
AER INH 50MCGX120DOSE
2802067903021
FLIXOTIDE
AER INH 125MCGX120DOSE
2802067904028
FOSTER
INH.SOL.P
(100+6)MCG/DOSE(EX-VALVE) BTX1 ΠΕΡΙΈΚΤΗ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΉ ΔΌΣΗς (DC
2802746301032
FOSTER
INH.SOL.P
(200+6)MCG/ΨΕΚΑΣΜΌ BTX1 ΠΕΡΙΈΚΤΗ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΉ ΔΌΣΗς (DC) X 120
2802746303043
FOSTER
NEXTHALER
PD.INH.MD
(100+6)MCG/DOSE
2802746302015
FRAXIPARINE
PF.SYR 2X0,6ML 5700AXA
2801928302010
GARDASIL
9 INJ.SU.PFS 0,5ML
(DOSE) BTX1 PF.SYR (ΓΥΆΛΙΝΗ) X 0,5ML (DOSE) + 2 ΒΕΛΌΝΕς
2803117602017
GLUCAGEN-HYPOKIT
VIAL 1X1MG+1SYRX1ML
2801985401015
HEPARIN/LEO
VIAL 10X25000IU/5ML
2800010604018
INNOHEP
VIAL 10X2ML 20000AXA
2802016805017
INNOHEP
PF.SYR 10X0,45ML
4500AXA
2802016806021
INNOHEP
PF.SYR 10X0,5ML
10.000AXA
2802016809022
INNOHEP
PF.SYR 10X0,7ML
14.000AXA
2802016810028
INNOHEP
INJ.SOL
8000ANTI-XAIU/0,4ML PF.SYR BTX10 PF.SYR X0,4ML
2802016813029
IVOR
PF.SYR 2X2500IU AXA
2802541901017
IVOR
PF.SYR 2X3500IU AXA
2802541902014
IVOR
PF.SYR 30X3500IU AXA
2802541902038
IVORMAX
PF.SYR 2X5000AXA/0,2ML
2802640501019
IVORMAX
PF.SYR 2X7500AXA/0,3ML
2802640501057
KEPPRA
OR.SOL
300MLX100MG/ML+SYR
2802456305016
KEPPRA
OR.SOL.150MLX100MG/ML+3ML
SYR
2802456305023
LANTUS
100 IU/ML X3 PF
PEN(SOLO STAR) X 3 ML
2802458305021
LEUPROL
PS.INJ.SUS VIAL
1X11,25MG+SOLV+SET
2802704402016
MONOPROST
EY.DR.S.SD 50ΜG/ML
BTX3 SACHETS X10 VIALSX0,2ML
2802994501062
NOVORAPID-FLEXPEN
PEN 5X3MLX100IU/ML
2802444104027
OVITRELLE
PF.SYR 1X250MCG+SOLV
2802473002011
PALEXIA
50MG X30 TAB
2802886701068
PALEXIA
RETARD
50MG X30 TAB
2802886704069
PROLIA
PF.SYR 1X60MG/ML
2802945201034
PROQUAD
PS.INJ.SUS BTX 1
VIAL+1 PF.SYR. X 0,5 ML SOLV ( 1 ΔΌΣ.) +
2 ΒΕΛΌΝΕς
2802724401105
PULMICORT
INH.SUS.N 0,25MG/ML
BTX40
2801897712025
PULMICORT
INH.SUS.N 0,5MG/ML
BTX40
2801897711028
ROTARIX
ORAL.SUSP 1,5ML 1
ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ X 1,5ML
2802721802059
SALOFALK
ENEMA 7X4G/60ML 7DOSE
2801961802010
SALOFALK
E.C.TABL 50X500MG
2801961804014
SALOFALK
SUPP 1G/SUPP BTX30
2801961811050
SERETIDE-INH
(25+125)MCGX120DOSE
2802439205012
SPIOLTO®
RESPIMAT
SOL.INH
(2.5+2.5)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ BTX 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE
2803078501053
SPIRIVA
RESPIMAT
SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT
X 1 CARTRIDGE
2802554302085
SPIRIVA
RESPIMAT
SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT
X 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE
2802554302061
SYMBICORT-TURBUHALER
(160+4,5)MCGX120DOSE
2802504102024
SYMBICORT-TURBUHALER
(80+4,5)MCGX120DOSE
2802504101027
SYMBICORT-TURBUHALER
(320+9)MCGX60DOSE
2802504103014
TAVANIC
F.C.TABL 5X500MG
2802370002022
TAVOR
TABL 18X2,5MG
2800952902012
TEGRETOL
F.C.R.TABL 50X200MG
2800304404010
TEGRETOL
F.C.R.TABL 30X400MG
2800304405017
TOBRADEX
EYE DR (0,1+0,3)% 5ML
2801999201014
TOBRADEX
EYE OINT (0,1+0,3)%
3,5G
2801999202011
TOBREX
OINT 0,3% 3,5G
2801852702016
TRILEPTAL
F.C.TABL 50X600MG
2801988805018
TRILEPTAL
SUSP 250MLX60MG/ML
2801988806015
TRIMBOW
PD.INH.MD
(88+5+9)MCG/DOSE 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΙΣΠΝΟΉς (NEXTHALER) X 120 ΕΙΣΠΝΟΈς
2803172603011
TRULICITY
INJ.SOL 0,75MG BTX2
PF.PEN
2803097401013
TRULICITY
INJ.SOL 1,5MG BTX2
PF.PEN
2803097402010
URSOFALK
CAPS 30X250MG
2801784301011
VICTOZA
PF.PENS 2X3MLX6MG/ML
2802904501021
XANAX
TABL 30X0,5MG
2801864301016
XARELTO
F.C.TAB 10X10MG
(PP/ALU)
2802856901061
XARELTO
F.C. TAB 20 MG BTX28
2802856903027
ZINADOL
F.C.TABL 14X500MG
(BLIST 2X7)
2801965003055
ZITHROMAX
SUSP 22,5MLX200MG/5ML
2802031410029
ZITHROMAX
SUSP 37,5MLX200MG/5ML
2802031410043
ZOLADEX
PF.SYR 1X3,6MG RET
2801962901019
ZYPADHERA
VIAL 1X210MG+IVIALX3ML
SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ.
2802893501019
ZYPADHERA
VIAL 1X300MG+IVIALX3ML
SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ.
2802893502016
ZYPADHERA
VIAL 1X405MG+IVIALX3ML
SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ.
2802893503013
farmakopoioi