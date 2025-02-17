2025-02-17 17:06:02
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Απαγόρευση εξαγωγών και διάθεση μόνο με συνταγή μέχρι 17/5/2025-Λίστα φαρμάκων



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, για τα φάρμακα του παρακάτω πίνακα:

απαγορεύονται οι εξαγωγέςαπαγορεύεται η αποθεματοποίηση από τις εταιρίες/φαρμακαποθήκες/φαρμακείααπαγορεύεται η διάθεσή τους χωρίς συνταγή

 Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για 3 μήνες (από 17/2/2025 έως 17/5/2025)

 

Δείτε τον πίνακα:

 

 

 

AEROLIN-NEBULESINH SOL 20X2,5MG 2800332516020 AMOXIL DISP TABL 18X1G (FOIL) 2800933610035 AMOXIL SUSP 100MLX250MG/5ML 2800933602023 AMOXIL SUSP 100MLX500MG/5ML 2800933603020 AMOXIL CAPS 500 MG BTX24 2800933605048 ARVEKAP PS.INJ.SUS 11,25MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV +1ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΗ ΣΎΡΙΓΓΑ (3ML) + 1ΑΠΟΣ 2801960803049 ATROVENT AER INH 10MLX200DOSE 2801498301031 AUGMENTIN SUSP 60MLX312,5MG/5ML 2801759909013 AUGMENTIN F.C.TABL 16X(500+125)MG (BLIST 4X4) 2801759904025 AUGMENTIN® MF PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML (FLX70 ML)-15 (ΜΕ ΣΚΌΝΗ ΓΙΑ 70 ML ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΈΝΤΟς ΕΝ 2801759915021 BEXSERO X1 PF SYR X0,5ML 2803045301013 BOOSTRIX-POLIO PF.SYR 1X0,5ML 2802650601013 CLEXANE PF.SYR 2X20MG/0,2ML 2000AXA 2801964101011 CLEXANE PF.SYR 2X40MG/0,4ML 4000AXA 2801964102018 CLEXANE PR.SYR 10X60MG 2801964103039 CLEXANE 8000ANTI-XA IU/0,8ML X10 PF.SYR. 2801964104050 CONCERTA PR.TABL 30X18MG (ΚΙΤΡΙΝΑ) 2802571801028 CONCERTA PR.TABL 30X36MG (ΛΕΥΚΑ) 2802571802025 CREON-10000 GR.CAPS 50X150MG (HDPE) 2800782503038 CREON-25000 E.C.CAPS 50X300MG (HDPE) 2800782502031 DESFERAL INJ 10X500MG 2800021701010 DYMISTA NASPR.SUS (1+0.365)MG/G X23G  120DOSES 2803005501026 ELIQUIS FC TAB 2,5MG BTX60 2802989201038 ELITYRAN PS.INJ.SUS 11,25MG/VIALΉPF.SYR
. BT X 1 PF.SYR +1 SET ΧΟΡΉΓΗΣΗς 1 PF.SYR.[1 PF.SY 2801997002040 EPANUTIN CAPS 100X100MG 2800267301012 FIASP INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN (ΓΥΑΛΊ - FLEX-TOUCH) X 3ML 2803162801052 FLIXOTIDE AER INH 50MCGX120DOSE 2802067903021 FLIXOTIDE AER INH 125MCGX120DOSE 2802067904028 FOSTER INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(EX-VALVE) BTX1 ΠΕΡΙΈΚΤΗ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΉ ΔΌΣΗς (DC 2802746301032 FOSTER INH.SOL.P (200+6)MCG/ΨΕΚΑΣΜΌ BTX1 ΠΕΡΙΈΚΤΗ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΉ ΔΌΣΗς (DC) X 120 2802746303043 FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/DOSE 2802746302015 FRAXIPARINE PF.SYR 2X0,6ML 5700AXA 2801928302010 GARDASIL 9 INJ.SU.PFS 0,5ML (DOSE) BTX1 PF.SYR (ΓΥΆΛΙΝΗ) X 0,5ML (DOSE) + 2 ΒΕΛΌΝΕς 2803117602017 GLUCAGEN-HYPOKIT VIAL 1X1MG+1SYRX1ML 2801985401015 HEPARIN/LEO VIAL 10X25000IU/5ML 2800010604018 INNOHEP VIAL 10X2ML 20000AXA 2802016805017 INNOHEP PF.SYR 10X0,45ML 4500AXA 2802016806021 INNOHEP PF.SYR 10X0,5ML 10.000AXA 2802016809022 INNOHEP PF.SYR 10X0,7ML 14.000AXA 2802016810028 INNOHEP INJ.SOL 8000ANTI-XAIU/0,4ML PF.SYR BTX10 PF.SYR X0,4ML 2802016813029 IVOR PF.SYR 2X2500IU AXA 2802541901017 IVOR PF.SYR 2X3500IU AXA 2802541902014 IVOR PF.SYR 30X3500IU AXA 2802541902038 IVORMAX PF.SYR 2X5000AXA/0,2ML 2802640501019 IVORMAX PF.SYR 2X7500AXA/0,3ML 2802640501057 KEPPRA OR.SOL 300MLX100MG/ML+SYR 2802456305016 KEPPRA OR.SOL.150MLX100MG/ML+3ML SYR 2802456305023 LANTUS 100 IU/ML X3 PF PEN(SOLO STAR) X 3 ML 2802458305021 LEUPROL PS.INJ.SUS VIAL 1X11,25MG+SOLV+SET 2802704402016 MONOPROST EY.DR.S.SD 50ΜG/ML BTX3 SACHETS X10 VIALSX0,2ML 2802994501062 NOVORAPID-FLEXPEN PEN 5X3MLX100IU/ML 2802444104027 OVITRELLE PF.SYR 1X250MCG+SOLV 2802473002011 PALEXIA 50MG X30 TAB 2802886701068 PALEXIA RETARD 50MG X30 TAB 2802886704069 PROLIA PF.SYR 1X60MG/ML 2802945201034 PROQUAD PS.INJ.SUS BTX 1 VIAL+1 PF.SYR. X 0,5 ML SOLV ( 1 ΔΌΣ.) +  2 ΒΕΛΌΝΕς 2802724401105 PULMICORT INH.SUS.N 0,25MG/ML BTX40 2801897712025 PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML BTX40 2801897711028 ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML 1 ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ X 1,5ML 2802721802059 SALOFALK ENEMA 7X4G/60ML 7DOSE 2801961802010 SALOFALK E.C.TABL 50X500MG 2801961804014 SALOFALK SUPP 1G/SUPP BTX30 2801961811050 SERETIDE-INH (25+125)MCGX120DOSE 2802439205012 SPIOLTO® RESPIMAT SOL.INH (2.5+2.5)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ BTX 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE 2803078501053 SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT X  1 CARTRIDGE 2802554302085 SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT X 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE 2802554302061 SYMBICORT-TURBUHALER (160+4,5)MCGX120DOSE 2802504102024 SYMBICORT-TURBUHALER (80+4,5)MCGX120DOSE 2802504101027 SYMBICORT-TURBUHALER (320+9)MCGX60DOSE 2802504103014 TAVANIC F.C.TABL 5X500MG 2802370002022 TAVOR TABL 18X2,5MG 2800952902012 TEGRETOL F.C.R.TABL 50X200MG 2800304404010 TEGRETOL F.C.R.TABL 30X400MG 2800304405017 TOBRADEX EYE DR (0,1+0,3)% 5ML 2801999201014 TOBRADEX EYE OINT (0,1+0,3)% 3,5G 2801999202011 TOBREX OINT 0,3% 3,5G 2801852702016 TRILEPTAL F.C.TABL 50X600MG 2801988805018 TRILEPTAL SUSP 250MLX60MG/ML 2801988806015 TRIMBOW PD.INH.MD (88+5+9)MCG/DOSE 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΙΣΠΝΟΉς (NEXTHALER) X 120 ΕΙΣΠΝΟΈς 2803172603011 TRULICITY INJ.SOL 0,75MG BTX2 PF.PEN 2803097401013 TRULICITY INJ.SOL 1,5MG BTX2 PF.PEN 2803097402010 URSOFALK CAPS 30X250MG 2801784301011 VICTOZA PF.PENS 2X3MLX6MG/ML 2802904501021 XANAX TABL 30X0,5MG 2801864301016 XARELTO F.C.TAB 10X10MG (PP/ALU) 2802856901061 XARELTO F.C. TAB 20 MG BTX28 2802856903027 ZINADOL F.C.TABL 14X500MG (BLIST 2X7) 2801965003055 ZITHROMAX SUSP 22,5MLX200MG/5ML 2802031410029 ZITHROMAX SUSP 37,5MLX200MG/5ML 2802031410043 ZOLADEX PF.SYR 1X3,6MG RET 2801962901019 ZYPADHERA VIAL 1X210MG+IVIALX3ML SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ. 2802893501019 ZYPADHERA VIAL 1X300MG+IVIALX3ML SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ. 2802893502016 ZYPADHERA VIAL 1X405MG+IVIALX3ML SOLV+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ. 2802893503013

 





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