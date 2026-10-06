2026-10-06 12:23:25

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων, καθώς οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών θέλησαν να μάθουν την άποψή της για τον νέο κύκλο του GNTM και την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα. Η ίδια, έχοντας συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με το reality μόδας, σχολίασε με θετικό τρόπο τη συμμετοχή της παρουσιάστριας, κρατώντας παράλληλα αποστάσεις από όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.



«Φυσικά και την έχω δει! Γιατί να μην τη δω; Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό για την Μπέττυ. Έχει το δικό της στυλ, τη δική της φιλοσοφία, τον δικό της τρόπο να λέει τα πράγματα, που για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Είναι ο τρόπος της Μπέττυ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.



Μάλιστα, αναφερόμενη στα σχόλια που έχουν γίνει για τη φετινή παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM, η Βίκυ Καγιά ευχήθηκε καλή αρχή στους συντελεστές, σημειώνοντας πως έχει παρακολουθήσει λίγο από τις auditions, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς έχει ειπωθεί γύρω από το θέμα.



Πηγή: tvnea.com



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