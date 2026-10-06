2026-10-06 12:23:25
Φωτογραφία για Βίκυ Καγιά για Μπέττυ Μαγγίρα και GNTM: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό»
Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων, καθώς οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών θέλησαν να μάθουν την άποψή της για τον νέο κύκλο του GNTM και την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα. Η ίδια, έχοντας συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με το reality μόδας, σχολίασε με θετικό τρόπο τη συμμετοχή της παρουσιάστριας, κρατώντας παράλληλα αποστάσεις από όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.

«Φυσικά και την έχω δει! Γιατί να μην τη δω; Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό για την Μπέττυ. Έχει το δικό της στυλ, τη δική της φιλοσοφία, τον δικό της τρόπο να λέει τα πράγματα, που για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Είναι ο τρόπος της Μπέττυ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.

Μάλιστα, αναφερόμενη στα σχόλια που έχουν γίνει για τη φετινή παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM, η Βίκυ Καγιά ευχήθηκε καλή αρχή στους συντελεστές, σημειώνοντας πως έχει παρακολουθήσει λίγο από τις auditions, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς έχει ειπωθεί γύρω από το θέμα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρίτη, 6/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρίτη, 6/10/2026: Εργασίες ημέρας
11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση κατέκτησε το Star στα Digital Media Awards
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση κατέκτησε το Star στα Digital Media Awards
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με ανατρεπτικά...
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με ανατρεπτικά...
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με με μια «2η Ευκαιρία»
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με με μια «2η Ευκαιρία»
Βίκυ Χατζηβασιλείου για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ»
Βίκυ Χατζηβασιλείου για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ»
GNTM SPECIAL PREVIEW: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!
GNTM SPECIAL PREVIEW: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!
Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στο 23.4% η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ξεχώρισε και το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στο 23.4% η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ξεχώρισε και το «Happy Day»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» στην κορυφή – Ψηλά και το «Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» στην κορυφή – Ψηλά και το «Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» πήραν πάνω τους τη ζώνη
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» πήραν πάνω τους τη ζώνη
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός» και το «The Chase»
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός» και το «The Chase»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/10/2026)