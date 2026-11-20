Μαθηματικά: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία κλασμάτων, όπως την εξηγήσαμε σήμερα στην τάξη και μετά λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 2, στις σελίδες 7 και 8 του Τ.Ε. (β΄ τεύχος). Μπορούμε να επισκεφτούμε και τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ).Φυσική: Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη θεωρία, στις παρατηρήσεις και στο συμπέρασμα του ΦΕ1 "Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά", προτού συμπληρώσουμε την εργασία 1 (σελίδες 114 έως και 117). Δεν ξεχνάμε και το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το ΦΕ, στην αντίστοιχη ανάρτηση.Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε στον άτλαντά μας τους ωκεανούς, τις μεγαλύτερες θάλασσες, τους πορθμούς, τους ισθμούς και τις μεγάλες διώρυγες του πλανήτη μας, όπως τα υπογραμμίσαμε στην τάξη. Επίσης, διαβάζουμε καλά τα υπογραμμισμένα του 8ου κεφαλαίου "Ωκεανοί και θάλασσες" (πάντα με τη βοήθεια της σχετιζόμενης ανάρτησης) και, τέλος, συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 1 και 4, στη σελίδα 13 του Τ.Ε..Σχολική ζωή: Το πρόγραμμα της Δευτέρας, 23/11, θα υποστεί μια μικρή μεταβολή, καθώς θα έχουμε πρώτο δανεισμό στη βιβλιοθήκη μας την 1η ώρα, την 3η ώρα θα κάνουμε ιστορία και την 4η μαθηματικά. Επομένως, φέρνουμε την κάρτα της βιβλιοθήκης μας (όσοι/όσες δεν έχουν με ενημερώνουν το πρωί της Δευτέρας για να φτιάξουμε καινούρια), το Β.Μ. και το Τ.Ε. της ιστορίας και δε φέρνουμε καθόλου γλώσσα.

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