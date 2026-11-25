Γλώσσα: Προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ερχόμενης Δευτέρας, 30/11, με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης και της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη (είναι μόνο για προετοιμασία και όχι για έλεγχο).Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, λύνουμε τα προβλήματα 1, 2 και τη "Δραστηριότητα με προεκτάσεις", στις σελίδες 11 και 12 του Τ.Ε..Φυσική: Το ΦΕ2 "Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία" θα ολοκληρωθεί στο αυριανό μάθημα, αλλά εσείς μπορείτε, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση, να θυμηθείτε όλα όσα συζητήσαμε στην τάξη πάνω στο θέμα.

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