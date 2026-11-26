Ιστορία: Αρχικά, όσοι και όσες δεν έχουν παρουσιάσει το project τους για τους Νεοέλληνες Διαφωτιστές, μπορούν να το κάνουν, είτε αύριο είτε τη Δευτέρα, ημέρα που είναι και η καταληκτική για την εργασία αυτή. Επίσης, ενόψει του επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης της Τρίτης, 1/12, στα κεφάλαια 2, 4, 5, 7, 8 και 9 της Β΄ ενότητας, κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία και με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης.Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του ΦΕ2 "Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία", με τη συνεισφορά του εκπαιδευτικού υλικού της σχετικής ανάρτησης. Επίσης συμπληρώνουμε την εργασία 2 (σελίδες 118 έως και 120).

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