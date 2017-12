Tromaktiko

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου βρίσκεται τακτικά στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα λόγω του Face ID για βιομετρικό ξεκλείδωμα του iPhone X (και όχι μόνο), αλλά και λόγω της απόφασης της Facebook να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της για να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των χρηστών σε φωτογραφίες άλλων.Μια πιο ευχάριστη, πάντως, χρήση της τεχνολογίας μας έρχεται από την αλυσίδα CaliBurger, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε ανακοινώσει ότι σκέφτεται να τοποθετήσει ρομπότ για να γυρίζουν τα burgers στις ψησταριές της, και τώρα ετοιμάζεται να εγκαταστήσει ειδικά περίπτερα που θα αναγνωρίζουν το πρόσωπο του πελάτη για να ολοκληρώνει την παραγγελία του ακόμη πιο γρήγορα.Η πρώτη δοκιμή γίνεται στο κατάστημα CaliBurger στην Pasadena και αν το feedback είναι θετικό, τότε θα επεκταθεί η τοποθέτηση τέτοιων μηχανημάτων σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας παγκοσμίως μέσα στο 2018.Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλόςΟ πελάτης θα χρειαστεί πρώτα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και να δώσει την πρώτη του παραγγελία. Όταν αποφασίσει να ξαναπαραγγείλει από το CaliBurger θα πηγαίνει στο περίπτερο και θα μπορεί να δει τις προηγούμενες παραγγελίες του απλά χαμογελώντας στην κάμερα. Από εκεί μπορεί να επιλέξει την ίδια ή να δώσει μια νέα με λίγα taps και θα συλλέγει πόντους “CaliCoins” που θα εξαργυρώνει επίσης με ένα χαμόγελο πριν δώσει την επόμενη παραγγελία του.Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα πληρώνει αυτόματα στο περίπτερο και θα πηγαίνει στον πάγκο απλά για να παραλάβει το φαγητό του. Μελλοντικά, σκέφτονται να αναπτύξουν και ένα σύστημα πληρωμής με αναγνώριση προσώπου, το οποίο θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία παραγγελίας.Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιεί το περίπτερο της CaliBurger έχει αναπτυχθεί από την NEC.Introducing "FACE" the AI Kiosk from WINTERSTONE on Vimeo.Πηγή