Ο Γιώργος Ζιώρης πριν από δύο ημέρες κέρδισε τον τίτλο του «The Voice» έπειτα από μια μεγάλη πορεία στο talent show Ο Γιώργος Ζιώρης είναι μόλις 23 ετών, πολιτικός μηχανικός και κατέχει ήδη τον τίτλο του The Voice. Ο νικητής του talent show βρέθηκε στην εκπομπή ΕΔΩ το μεσημέρι του Σαββάτου και μίλησε για την πορεία του στο The Voice, τον coach του Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τις πρώτες σκέψεις και τα σχέδια που έχει γύρω από τη μουσική.«Δεν σκέφτηκα ποτέ την πιθανότητα ότι επειδή κέρδισε πέρυσι, δεν θα κερδίσει και φέτος. Ο coach έκανε πάρα πολύ καλές επιλογές σε φωνές και σε χαρακτηριστικά ανθρώπων. Ο Κωστής Μαραβέγιας μου είπε κάτι που το κράτησα ως συμβουλή «το ότι θα κερδίσεις το Voice, δεν σημαίνει άμεση επιτυχία, δεν σημαίνει άμεση καριέρα, θέλει δουλειά, θέλει στρώσιμο και θα το παλέψουμε». Είναι φιλικότατος, είναι άνθρωπος, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι κοντά στα παιδιά. Τον ενδιαφέρει και η προσωπική ζωή των παιδιών, γιατί θέλει τα παιδιά να είναι καλά για να μπορούν να τραγουδήσουν και να δώσουν αυτό που θέλει. Είναι ό,τι χρειάζεται να είναι ένας coach, και σύμβουλος, είναι ψείρας», λέει ο Γιώργος Ζιώρης για τον Κωστή Μαραβέγια.Ο νικητής του The Voice κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έχασε τον πατέρα του, αλλά δεν θέλησε να το δημοσιοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. «Δεν μιλήσαμε ποτέ για το πως θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση στην τηλεόραση. Θεώρησα σωστό να μη βγει καθόλου παραέξω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.» Ο ίδιος θέλησε συνεχίζοντας να κάνει τους ανθρώπους του χαρούμενους. «Έχω οικογένεια πίσω και πρέπει να γίνουν κι εκείνοι λίγο χαρούμενοι. Η μαμά μου, ο αδελφός μου, ο θείος μου, τους δίνεις λίγο χαρά παραπάνω.»Όσον αφορά τα μελλοντικά του σχέδια, ο ίδιος δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει προς το παρόν το επάγγελμα του και θα προσπαθήσει να συνδυάσει το τραγούδι με αυτό.Δείτε όλα όσα είπε στην Ντορέττα Παπαδημητρίου: