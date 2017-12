2017-12-26 12:31:43

Αν σκεφτήκατε το "Last Christmas", χάσατε Τα Χριστούγεννα, εκτός από αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων, είναι και μία ιδιαίτερη μουσική στιγμή, με τα τραγούδια που μιλούν γι’ αυτά να ακούγονται ξανά και ξανά κάθε χρόνο.



H εκπομπή Εamonn & Ruth: A Million Pound Christmas, του βρετανικού Channel 5, παρουσίασε μία άλλη πτυχή των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, αυτή των κερδών που αποφέρουν στους δημιουργούς τους.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, το πιο εμπορικό τραγούδι είναι το Merry Christmas Everybody της ροκ μπάντας Slade, που κυκλοφόρησε το 1973 και αποφέρει στον δημιουργό του σχεδόν ένα εκατομμύριο λίρες Αγγλίας τον χρόνο, ενώ εκτιμάται ότι το έχει ακούσει το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού.



Στην δεύτερη θέση είναι το All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey, με 400.000 λίρες. Μάλιστα, είναι το τραγούδι με τα περισσότερα downloads και, από το 1994 οπότε και κυκλοφόρησε, έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο.



Στην τρίτη βρίσκεται το Last Christmas των Wham, που βγήκε το 1984, με 300.000 λίρες. Παρά την μεγάλη απήχηση που έχει στο κοινό, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει no1 στα charts, αλλά έφτασε στην δεύτερη θέση, πίσω από το Do They Know It’s Christmas, στα φωνητικά του οποίου συμμετέχει ο George Michael.

