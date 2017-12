2017-12-26 22:06:39

Μπορεί να μην αποτελεί παραγωγή του θρυλικού Studio Ghibli, όμως το «Mary and the Witch’s Flower» μοιάζει να βαδίζει επάξια πάνω στην κληρονομιά των κλασικών πλέον ταινιών του ιαπωνικού στούντιο κινουμένων σχεδίων του Χαγιάο Μιγιαζάκι.



Η νέα ταινία του Χιρομάσα Γιονεμπαγιάσι αποτελεί την πρώτη παραγωγή του νεοσύστατου Studio Ponoc, το οποίο ιδρύθηκε από animators του διάσημου στούντιο και αναμένεται να μεταφέρει κάτι από την τεχνογνωσία και τη φαντασμαγορία του σε μια νέα γενιά ταινιών.



Ο ίδιος ο Γιονεμπαγιάσι υπήρξε υπεύθυνος για τη σκηνοθεσία δύο ταινιών του Ghibli, των «Arrietty» και «When Marnie Was There», και είχε δουλέψει στο πλευρό του Μιγιαζάκι ως animator σε αρκετές ταινίες του.



Βασισμένο στο βιβλίο της Μέρι Στιούαρτ, «The Little Broomstick», το «Mary and the Witch’s Flower» ακολουθεί τις περιπέτειες ενός συνηθισμένου κοριτσιού που ακολουθεί μια μυστηριώδη γάτα στο δάσος, όπου θα ανακαλύψει ένα παλιό σκουπόξυλο και ένα σπάνιο φυτό που ανθίζει μονάχα σε αυτό το μέρος, κάθε επτά χρόνια. Χάρη στην επιρροή τους, θα μεταφερθεί σε μια σχολή μαγείας όπου και θα προσπαθήσει να ξεδιαλύνει μια σειρά από αλλόκοτα φαινόμενα.



Αν οι παραπάνω εικόνες και η περιγραφή αυτή σας φέρνουν στο μυαλό σκηνές από το «Kiki’s Delivery Service» και το «Spirited Away» του Μιγιαζάκι, δεν έχετε άδικο, αν είναι όμως να κλέψει κανείς ας κλέψει από τους καλύτερους!

Πηγή Tromaktiko

