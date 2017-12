2017-12-31 04:00:32

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το trailer για την ταινία Mamma Mia 2 δεν περιείχε σκηνές με την πρωταγωνίστρια, «Dona», την οποία υποδύεται η Meryl Streep.



Εκφράζονται φόβοι ότι η κεντρική ηρωίδα έχει… πεθάνει. Φυσικά οι φανατικοί θαυμαστές της ταινίας έχουν… τρομοκρατηθεί με το ενδεχόμενο αυτό.



Το trailer της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again» που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2018 δεν περιείχε νέες σκηνές της Donna, ωστόσο έδειχνε ότι η κόρη της, Sophie, είναι έγκυος, ενώ είδαμε και την μητέρα της Donna, την οποία υποδύεται η Cher.

