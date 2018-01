“Ένα πέπλο τέχνης, υφασμένο με επιτεύγματα, δημιουργικές εμφανίσεις, συνεργασίες, σαγηνευτικές μελωδίες και συνθέσεις της, βγαλμένες σαν από άλλες εποχές αλλά κι απ' το σήμερα, από άλλους Πολιτισμούς αλλά κι απ' τη δική μας Ελληνική Παράδοση και κουλτούρα... Στη συνείδηση και στη καρδιά μας, είναι ένα θαύμα Πολιτιστικής μουσικής κληρονομιάς που αέναα αγωνίζεται προς την τελειοποίηση και το εισπράττουμε καθημερινά”.Παραθέτω λόγια από τα πολλά κολακευτικά διαδικτυακά σχόλια ακροατών και θαυμαστών της Ζωής Τηγανούρια, μίας από τις γνωστότερες Ελληνίδες μουσικούς που έχει διακριθεί τόσο σαν δεξιοτέχνις ακορντεονίστα όσο και σαν συνθέτις.Η πορεία της περιλαμβάνει πλούσια προσωπική δισκογραφία - 19 προσωπικά άλμπουμ- αλλά και επιτυχημένες sold-out παραστάσεις: «Mια βεντάλια από γυναίκες», «Έτσι είναι η Ζωή», «Αρώματα του κόσμου και Βυζαντινά μύρα», μέχρι την πολύ πρόσφατη σύμπραξη της με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, όπου ερμηνεύτηκαν δικά της έργα υπό την διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη.Όποιος τις έχει παρακολουθήσει διακρίνει την πολύμορφη αλλά και ξεκάθαρη εικόνα ενός καλλιτέχνη με αποκρυσταλλωμένη καλλιτεχνική άποψη.Η Ζωή Τηγανούρια συνεργάζεται με πολλούς νέους καλλιτέχνες και βοηθά έμπρακτα τους πιο νέους από αυτήν να ανοίξουν τα φτερά τους.Στην ελληνική μουσική σκηνή η λέξη "ακορντεόν" είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με τη Ζωή.Ένα μουσικό όργανο που με την ακούραστη επιμονή της -μα πάνω απ' όλα την αγάπη της- βάδισε σε διαφορετικά και ενίοτε απρόσμενα μουσικά μονοπάτια, σφραγίζοντάς τα με έναν αναγνωρίσιμο ήχο που σίγουρα θα εκτιμάται διαχρονικά.Έχει χαραχθεί στη μνήμη των περισσότερων από εμάς ως η μελαχρινή κοπέλα που κάπου-κάπως-κάποτε είχαμε δει σε κάποια μουσική σκηνή, δίπλα σε κάποιο ηχηρό όνομα του καλλιτεχνικού χώρου.Μας είχε μαγέψει, παίζοντας όρθια (ξεκινώντας τη μόδα που συνεχίζουν οι ακορντεονίστες μέχρι σήμερα), χορεύοντας αγκαλιά με αυτό το βαρύ μουσικό όργανο Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη Ζωή ως σολίστ.Λιγότεροι γνωρίζουν την πορεία της σαν συνθέτιδα, η οποία κινείται σε ευρεία γκάμα μουσικών στυλ.Η πλούσια γραφή της περιλαμβάνει παραδοσιακά, λαϊκά, αργεντίνικα tango, electro tango, pop τραγούδια και ορχηστρικά θέματα, αρκετά εκ των οποίων έχουν τύχει και διεθνούς αναγνώρισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το remix της σύνθεσης "Nostalgia" από τον διάσημο στο εξωτερικό Έλληνα DJ Mario Chaviaras (Dreamers Inc.) έχει συμπεριληφθεί στα κομμάτια του Buddha Bar όπως και η παλαιότερη διασκευή της στο γνωστό ''Άσε με να φύγω''. Remix τραγουδιών της έχει γίνει επίσης από τους διάσημους DJ Relight Orchestra & Fedo Mora, ενώ πανευρωπαϊκή επιτυχία γνώρισε το "Avec Toi - Zoe feat. In Grid".Ανάμεσα στις πρόσφατες κυκλοφορίες της ξεχωρίζουμε το Remix του "Last Tango by Zoe" από τον πολύ γνωστό Έλληνα DJ Tasos Pilarinos και το single «Όνειρα κομμάτια» με την αξιόλογη νέα ερμηνεύτρια Πολυτίμη.Γράφει η Αρετή ΚοκκίνουΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/