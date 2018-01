Oι αποκαλύψεις για την 29χρονη, πανέμορφη γυναίκα που ξέρει πώς να καθησυχάζει, να προστατεύει, να κολακεύει και να μαλακώνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.Hope HicksΑνήκει στην υπέροχη κατηγορία των γυναικών που συνδυάζουν την εξωτερική ομορφιά με το μυαλό Με καταγωγή από το Κονέκτικατ, η εντυπωσιακή 29χρονη κοπέλα, όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει μοντέλο. Mαζί με την αδελφή της, Mary Grace, ήταν επιτυχημένα teen models. Η Hicks εργάστηκε στον οίκο Ralph Lauren κι εμφανίστηκε στο εξώφυλλο "It Girl".Ωστόσο, οι βλέψεις της ήταν... ιδιαίτερα ανοδικές...Κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανέβει στην ιεραρχία των απαιτήσεων του Donald Trump. Είναι διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και το κορίτσι που εμπιστεύεται απόλυτα ο πλανητάρχης...Όσοι τη γνωρίζουν θα πουν ότι είναι ευγενική, γλυκομίλητη και πάντα άψογα ντυμμένη.Το Politico τη χαρακτηρίζει ως "η άθικτη", καθώς είναι όλοι πεπεισμένοι ότι κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει...Σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζει τις αντιρρήσεις της όταν είναι μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά στο τέλος υποστηρίζει τις απόψεις του χωρίς να είναι επικριτική και χωρίς να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί του.Λέγεται πως την εμπιστεύεται περισσότερο και από την κόρη του Ivanka και την αποκαλεί χαϊδευτικά "Hopester".H Hope έχει δηλώσει ότι ο Donald Trump έχει μια προσωπικότητα που σε μαγνητίζει και φέρεται σε όλους με σεβασμό.Ο συγγραφέας του “Fire and Fury-Inside the Trump White House”, Michael Woolf υποστηρίζει ότι η Hope είναι η πιο ισχυρή σύμβουλος στο Λευκό Οίκο", ρόλος της οποίας είναι "να φροντίζει το “εγώ” του Trump, να τον καθησυχάζει, να τον προστατεύει, να τον κολακεύει και να τον μαλακώνει", όπως επεσήμανε σε άρθρο του στο Hollywood Reporter για το βιβλίο του.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/