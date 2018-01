2018-01-11 16:40:26

Το «Dancing With The Stars» προετοιμάζεται πυρετωδώς στον AΝΤ1 και τα πρώτα ονόματα που έχουν κλείσει πραγματικά κερδίζουν τις εντυπώσεις! Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρω1νού», η Ευαγγελία Αραβανή θα κάνει ένα ακόμη ραντεβού με τον AΝΤ1, στο οποίο θα αποφασιστεί εάν θα αναλάβει τελικά την παρουσίαση του show ή όχι, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα βρεθεί στο παρκέ σε ρόλο… παρουσιάστριας αυτή τη φορά!



Σχετικά με τους celebrities που θα διαγωνιστούν, έχουν ακουστεί πολλοί! Ωστόσο, συνεργάτης της Φαίης Σκορδά αποκάλυψε σήμερα on air ένα πρόσωπο έκπληξη που θα χορέψει στο «Dancing With The Stars». Ο λόγος για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, πατέρας της Σάρας Εσκενάζυ που πέρυσι συμμετείχε στο «Survivor» και θα διαγωνιστεί στο show χορού!



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ