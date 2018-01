Την άρπαξε από τον λαιμό - Το μήνυμα της ηθοποιού και η συγκλονιστική της περιγραφή - Παπαγιάννης: Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα..Θύμα ξυλοδαρμού από τον ηθοποιό Μάνο Παπαγιάννη έπεσε η συνάδελφός του Σοφία Παυλίδου, σύμφωνα με όσα η ίδια κατήγγειλε, μέσα στο θέατρο Χυτήριο!Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ηθοποιοί ήρθαν σε ρήξη την Πέμπτη αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, στην οποία πρωταγωνιστούν. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η ηθοποιός δεν ανέφερε κάποιες ατάκες πάνω στην σκηνή και ο Μάνος της ζήτησε το λόγο.Μεταξύ τους υπήρξε ένας έντονος διάλογος και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Παπαγιάννης τη χτύπησε, τους χώρισε ο Σωτήρης Καλυβάτσης και μάλιστα η Παυλίδου κατέληξε στα επείγοντα του Ασκληπιείου Βούλας.Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή "Αποκαλυπτικά" και περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα έγιναν εκείνη τη νύχτα. «Την Πέμπτη το βράδυ γύρω στις 23:20 που τελείωσε η παράστασή μας ανέβηκα στο καμαρίνι μου και ο κύριος Παπαγιάννης που το καμαρίνι του είναι βρίσκεται στον κάτω όροφο με ρώτησε για ποιο λόγο δεν είπα την ατάκα που συνοδεύεται με μια κίνηση γιατί δεν έκανα την κίνηση. Την ξέχασα; Και του απάντησα "δεν μου βγήκε, δεν το έκανα". Μου λέει "το έκανες επίτηδες επειδή εγώ ξέχασα να σου πω πριν μια ατάκα;". Λέω "είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο;". Και πάει στο πλατύσκαλο και τον βλέπω από κάτω, έχω οπτική επαφή με τον κύριο Παπαγιάννη που βρίσκεται στον κάτω όροφο. Μου λέει “θα σε γαμ…ω πάνω στη σκηνή έτσι και μου ξανακόψεις αστείο”. Και λέω “σε παρακαλώ μίλα πιο όμορφα”. Μου λέει “αυτό που σου λέω θα σου γαμ…ω ότι έχεις και δεν έχεις”. Λέω “δεν μπορώ να μιλάω άλλο μαζί σου”. Επέστρεψα στο καμαρίνι μου και έκλεισα την πόρτα. Σε δευτερόλεπτα ο κύριος Παπαγιάννης βρέθηκε να κλωτσάει την πόρτα του καμαρινιού μου και να μπαίνει μέσα, με άρπαξε από το λαιμό, με πέταξε κάτω, εγώ έπεσα πάνω στην καρέκλα γιατί είναι μικρό το καμαρίνι. Ευτυχώς δεν χτύπησα στο νεροχύτη παρά μόνο στη σπονδυλική μου στήλη και πετάγομαι στην καρέκλα. Έβριζε κατά τη διάρκεια και έλεγε “εμένα δεν θα μου κλείσει κανένας πόρτες θα σε γαμ…ω παλιοπ…α, δεν θα μου ξανακόψεις αστείο” και μετά ήρθε ο συνάδελφος ο Σωτήρης Καλυβάτσης τον τράβηξε και τον κατέβασε κάτω. Έχω κάνει ήδη μήνυση και θα ήθελα πολύ να είχε δράσει και το αυτόφωρο, αλλά πέρασε η ώρα και δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν...», είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.Μάνος Παπαγιάννης: «Δεν έγινε έτσι το περιστατικό»Από την πλευρά του ο Μάνος Παπαγιάννης ισχυρίζεται ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πρω1νό, ο ηθοποιός φέρεται να πήρε τηλέφωνο στο control για να πει κάποια πράγματα, χωρίς όμως να θέλει να βγει στον αέρα. Ο λόγος είναι πως τα πράγματα έχουν πάρει τη νομική οδό και ο δικηγόρος του δεν του επιτρέπει κάτι τέτοιο. Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε on air πως τη ενημέρωσαν οι συνεργάτες της για την επικοινωνία του ηθοποιού, σημειώνοντας: «Μίλησαν με το Μάνο Παπαγιάννη. Δεν μπορεί να μιλήσει γιατί δεν του επιτρέπει ο δικηγόρος του. Ο Παπαγιάννης λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πως δεν έγινε έτσι το περιστατικό και ότι έχει στενοχωρεθεί και με εμένα που έχουμε συνεργαστεί μέσα από τις εκπομπές και υιοθετούμε την άποψη αυτή. Εγώ όμως θέλω να πω ότι για κανένα λόγο ένας άντρας δεν σηκώνει χέρι».Δείτε τι συνέβη στο βίντεο που ακολουθεί.Οι αναρτήσεις Παυλίδου-ΦερεντίνουΗ Σοφία Παυλίδου έκανε και μια ανάρτηση όλο νόημα στο Facebook για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα στην οποία γράφει: «This person has zero tolerance for violence against women».Κάτω από το εν λόγω στιγμιότυπο σχολίασε και η Τζένη Μπότση, η οποία έγραψε: «Εγώ δεν λυπάμαι… ντρέπομαι», ενώ ο Χρήστος Φερεντίνος, πρώην σύζυγος της ηθοποιού, αναδημοσίευσε την εν λόγω εικόνα και στο δικό του προφίλ, ως ένδειξη συμπαράστασης.Τι είπε αυτόπτης μάρτυραςΘεατρική πηγή μετέφερε στην Espresso: «Λίγο μετά το χειροκρότημα και αφού ο θίασος αποσύρθηκε στα καμαρίνια, ο Μάνος κατηγόρησε τη Σοφία ότι προχώρησε επίτηδες παρακάτω στο κείμενο και του έφαγε μία ατάκα. Η ηθοποιός του ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να αποφύγει την περαιτέρω σύγκρουση, δικαιολογώντας τον εαυτό της ότι δεν της βγήκε. Ο πρωταγωνιστής όμως ήταν φοβερά εκνευρισμένος. Την έβρισε άσχημα: Αυτό δεν θα το ξανακάνεις, γιατί θα σε γαμ... στη σκηνή. Κατόπιν σχεδόν ημίγυμνος βγήκε από το καμαρίνι του κι όρμηξε στο δικό της. Ανοιξε την πόρτα με κλοτσιά και μπήκε μέσα. Την έπιασε από τον λαιμό και την πέταξε κάτω κι εκείνη χτύπησε σε μια καρέκλα».Στη συνέχεια η Κόνυ Μεταξά ανέλαβε να μεταφέρει την τραυματισμένη ηθοποιό στο νοσοκομείο, ενώ η Παυλίδου κατέθεσε και μήνυση εναντίον του Παπαγιάννη. Ο ηθοποιός πάντως εξαφανίστηκε για να αποφύγει το αυτόφωρο.Ο Μάνος Παπαγιάννης μέχρι στιγμής δεν έκανε κάποια σχετική δήλωση για το εν λόγω περιστατικό. Ωστόσο, ο συνάδελφος του Σωτήρης Καλυβάτσης, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη από όλο τον θίασο.Το εντυπωσιακό είναι ότι στην παράσταση την Παυλίδου αντικαθιστά αυτές τις μέρες η σύζυγος του Παπαγιάννη, Αγγελική Δαλιάνη! Το ζευγάρι, αποχωρώντας από την παράσταση το βράδυ της Κυριακής δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για το περιστατικό.protothema.gr