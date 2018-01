Tromaktiko

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι θα συνέβαινε εάν η Γη σταματούσε κάποια στιγμή να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της; Θα ήταν σαν να ταξιδεύετε με ταχύτητα 1000 χιλιομέτρων ανά ώρα και το όχημά σας να σταματούσε αστραπιαία:Θα πεθαίνατε ακαριαία. Αλλά είτε το πιστεύετε είτε όχι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα Συνοπτικά:-Το σώμα σας θα πετούσε προς ανατολάς ως άμορφη μάζα αποτελούμενο από μύες και οστά με ταχύτητα 465 μέτρων ανά δευτερόλεπτο εάν βρίσκεστε κοντά στη ζώνη του Ισημερινού ή με ταχύτητα 368 μέτρων ανά δευτερόλεπτο αν ζείτε στο Βόρειο Ημισφαίριο.-Επειδή η περιστροφή της Γης είναι μικρότερη όσο οδεύουμε προς τους πόλους, οι άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά στους πόλους ίσως επιζήσουν. Μόνο στην αρχή.-Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αεροπλάνα θα ζήσουν για μερικά δευτερόλεπτα στην αρχή για να πεθάνουν από τις γιγάντιες καταιγίδες που θα ξεσπάσουν μετά τη διακοπή της περιστροφής.-Η ταχύτητα του ανέμου, μεγαλύτερη από αυτή του ωστικού κύματος μιας ατομικής βόμβας θα ήταν τέτοια που θα προκαλούσε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη.-Ο άνεμος θα προκαλούσε επίσης πρωτοφανή αποσάθρωση σε οτιδήποτε βρίσκεται στον φλοιό της Γης.-Οι ωκεανοί θα ανυψώνονταν ως γιγάντια κύματα τσουνάμι και αυτός ο τεράστιος υδάτινος όγκος θα μετακινιόταν προς τους πόλους όπως φαίνεται και στην παρακάτω προσομοίωση:This is what would happen if Earth stopped spinning right now-Ο περιστρεφόμενος μεταλλικός πυρήνας στο κέντρο της Γης θα σταματούσε επίσης. Η διακοπή της περιστροφής θα απενεργοποιούσε το προστατευτικό μαγνητικό πεδίο της Γης. Ραδιενεργή ακτινοβολία από τον Ήλιο θα σκότωνε ότι θα περπατούσε ακόμα στον πλανήτη μας.-Επιπλέον, η μισή Γη θα ήταν μονίμως εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Το άλλο μισό του πλανήτη θα πάγωνε.Η ζωή στη Γη δεν θα μπορούσε ποτέ να αναγεννηθεί μετά από κάτι τέτοιο. Ποτέ.Πηγή