2018-01-20 10:00:52

Τέλος οι ανησυχίες για την αναβολή του Age of Empires: Definitive Edition, καθώς σύμφωνα με την Microsoft ο τίτλος θα κυκλοφορήσει και επίσημα στις ...20 Φεβρουαρίου 2018.



Το Age of Empires: Definitive Edition θα είναι διαθέσιμο στα Windows 10 στην τιμή των 19.99€, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και μια closed beta φάση για το campaign και scenario editor του παιχνιδιού στις 29 Ιανουαρίου. Οι εγγραφές για την beta γίνονται μέσω της επίσημης σελίδας AgeOfEmpires.com.



To Age of Empires: Definitive Edition φέρνει στο προσκήνιο το θρυλικό RTS του 1997 μαζί με το Rise of Rome expansion, με ανανεωμένο gameplay, online υποστήριξη του Xbox Live (μαζί με LAN) και βελτιωμένα γραφικά με ανάλυση έως 4K.







Πηγή



ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ



https://trelogaidouri.blogspot.gr/



VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ