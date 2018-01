grxpress

Ψηφίστηκε από σχεδόν 400.000 άτομαΆγνωστες πτυχές της σειράςΗ δεκάδα των σειρών που αγαπήσαμεΕπιμέλεια: Αντώνης ΡηγόπουλοςΗ δημοφιλής, σε όλο τον πλανήτη, κωμική σειρά Friends (Τα Φιλαράκια, επί το ελληνικότερον) ψηφίστηκε από σχεδόν 400.000 χρήστες της ιστοσελίδας Ranker, ως η καλύτερη κωμική σειρά όλων των εποχών.H υπόλοιπη λίστα του RankerΟ κατάλογος που διαμόρφωσε το Ranker μέσα από τις ψήφους χιλιάδων χρηστών μπορεί σαφώς να δεχτεί κριτική, καθώς ο μικρός αριθμός ξένων σειρών, ακόμα και βρετανικών, είναι χαρακτηριστικός.H πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:FriendsSeinfeldThe SimpsonsCheersThe Big Bang TheoryThe OfficeThat 70s showM*A*S*HHow I met your motherEverybody loves RaymondΣτην 11η θέση βρίσκεται η αξέχαστη κωμική σειρά του 1951 I love Lucy,ενώ το Scrubs βρίσκεται στη 13η.Στη 14η βρίσκεται ο Πρίγκηπας του Μπελ-Ερ που προβαλλόταν και στην Ελλάδα, ενώ το Modern Family που πριν λίγα χρόνια διασκευάστηκε στα ελληνικά βρίσκεται στην 15 θέση.Το πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα «Παντρεμένοι με παιδιά» (“Married with children”) κατέκτησε την 17 θέση.Οι σειρές κινουμένων σχεδίων για ενήλικες South Park και Family Guyβρίσκονται στη 19η και 20η θέση αντίστοιχα, ενώ το θρυλικό The Cosby Show του κατακτά την 27η θέση.Το Two and a Half Men, είναι στη θέση 31, το βρετανικό Fawlty Towersμε τον μεγάλο κωμικό John Cleese στην 43η, ενώ το Futurama στη 44η.Το King of Queens βρίσκεται στην 47η θέση, ενώ στην 49η συναντούμε την ιστορική σειρά The Addams family παραγωγής του 1964.Στην 85η θέση βρίσκεται η Νταντά, μια σειρά που επίσης προβλήθηκε στη χώρα μας για αρκετά χρόνια, ενώ δημιουργήθηκε και η ελληνική διασκευή της. Στην 87η θέση το Benny Hill Show, ενώ ο ντετέκτιβ Monkπου είχε επιτυχία στη χώρα μας κατέλαβε μόλις την 91η θέση.10 άγνωστες πτυχές των FriendsΤα λεγόμενα “trivia” που έχουν γίνει γνωστά για τη συγκεκριμένη σειρά είναι εκατοντάδες και οι φανατικοί της σειράς προσπαθούν συνεχώς να ανακαλύπτουν νέες άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς γυρίστηκε. 10 από τις πιο ενδιαφέρουσες «μικρές ιστορίες» γύρω από το Friends είναι οι εξής:1. Πριν ονομαστεί Friends, η σειρά πέρασε από διάφορα στάδια «ονοματοδοσίας». Το πρώτο σενάριο που γράφτηκε πριν ακόμη δοθεί στους παραγωγούς, είχε τον τίτλο “Insomnia Cafe“ και είχε μέγεθος μόλις επτά σελίδων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και τα ονόματα “Friends like us“, “Across the Hall” και “Six of One“, για να καταλήξουν στο τελικό “Friends“.2. O ρόλος του Ρος γράφτηκε «πάνω» στον David Schwimmer. Μάλιστα ο Schwimmer ήταν ο πρώτος ηθοποιός που επελέγη για τη σειρά.3. Η Lisa Kudrow μισεί την κιθάρα. «Δεν μου άρεσε η κιθάρα, δεν την καταλάβαινα. Γι’ αυτό κάποια στιγμή ρώτησα αν θα μπορούσε η Φοίβη να παίζει κρουστά». Η Kudrow έμαθε μόνο ελάχιστες συγχορδίες για να μπορεί να παίζει το «σουξέ» του χαρακτήρα της, “Smelly Cat”.4. Στον πρώτο κύκλο καθένας από τους 6 βασικούς ηθοποιούς έπαιρνε 22.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά, κάθε ηθοποιός είχε ξεχωριστό συμβόλαιο με τους «μισθούς» να ποικίλουν. Αυτό μέχρι το 1997, όταν οι έξι ηθοποιοί απαίτησαν να παίρνουν όλοι από 100.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο και έγιναν είδηση για την αλληλεγγύη που έδειχνε ο ένας στον άλλο. Πάντος στον τελευταίο κύκλο επεισοδίων, όταν η σειρά βρισκόταν στο απόγειό της, κάθε ηθοποιός έπαιρνε 1.000.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο.5. Όταν η Courteney Cox έμεινε έγγυος κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου, το σενάριο της σειράς είχε ήδη περάσει το σημείο όπου έκανε σαφές ότι η Μόνικα και ο Τσάντλερ δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Έτσι χρησιμοποιώντας όποιο μέσο μπορούσαν (κοστούμια και τεχνικές κινηματογράφησης) οι δημιουργοί της σειράς «έκρυψαν» την εγκυμοσύνη της ηθοποιού.6. Οι τίτλοι αρχής του πρώτου επεισοδίου του 6ου κύκλου έχουν μια διαφορά. Σε όλα τα ονόματα των πρωταγωνιστών έχει προστεθεί το επίθετο Arquette. Ήταν το πρώτο επεισόδιο μετά τον γάμο της Courteney Cox με τον David Arquette και οι ηθοποιοί «γιόρτασαν» το γεγονός με αυτόν τον τρόπο.7. Το στοίχημα με τον Bruce Willis: Όταν ο Matthew Perry (Chandler) γύριζε με τον Bruce Willis την ταινία The Whole Nine Yards, έβαλαν στοίχημα για το αν η ταινία θα γινόταν νούμερο ένα σε πωλήσεις στις ΗΠΑ. Το 2000, πράγματι η ταινία άγγιξε την κορυφή με τον Willis να χάνει το στοίχημα. Έτσι εμφανίστηκε στη σειρά Friends και δώρισε τον μισθό του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.8. To διαμέρισμα της Μόνικα στα πρώτα επεισόδια είχε το νούμερο 5 στην πολυκατοικία. Όμως οι δημιουργοί συνειδητοποίησαν ότι ένας μονοψήφιος αριθμός δεν θα ταίριαζε σε ένα διαμέρισμα που σε πολλά επεισόδια αναφέρεται ότι βρίσκεται σε όροφο, οπότε το άλλαξαν στον αριμό 20. Τότε ήταν που άλλαξε αριθμό και το διαμέρισμα του Chandler, από 4 σε 19.9. Ο ηθοποιός Hank Azaria που υποδύεται τον αιώνιο έρωτα της Φοίβη, τον επιστήμονα Ντέιβιντ, είχε περάσει δύο φορές οντισιόν για τον ρόλο του Joey πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της σειράς.10. Το θρυλικό κάδρο που βρίσκεται κρεμασμένο στην πόρτα του διαμερίσματος της Ρέιτσελ και της Μόνικα περιείχε έναν καθρέφτη τον οποίο έσπασε κατά λάθος ένα μέλος της ομάδας παραγωγής. Παρόλα αυτά, οι σκηνοθέτες το θεώρησαν όμορφο και το κράτησαν στο σκηνικό δημιουργώντας έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα της σειράς.