2018-01-23 18:00:28

O Αλμπέρτο Εσκενάζη θα συμμετέχει στον έκτο κύ



κλο του Dancing with the Stars.



Το χορευτικό show επιστέφει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ξανά και... τα πρόσωπα αναμένεται να συζητηθούν! Ο γνωστός ηθοποιός και η παρτενέρ του, Άννα Πολύζου έχουν ξεκινήσει ήδη τις πρόβες προκειμένου να εντυπωσιάσουν!



Το μεσημέρι της Τρίτης ο Αλμπέρτο Εσκενάζη βρέθηκε στη Συνέντευξη Τύπου του Dancing with the Stars και μαζί του ήταν και η κόρη του, Σάρα.



Η ίδια προσπάθησε μάλιστα τον πατέρα της να κάνει instastories, ενώ ανέβασε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από τη στιγμή, στον προσωπικό της λογαριασμό!



Δείτε το:



VIDEO

