Να σταματήσουν οι πολιτικές λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου, όπως είπε να υπάρξει ανάπτυξη με κοινωνική και πολιτική συνοχή. Επέκρινε πολλές χώρες της Ευρώπης που «πιστεύουν ότι αφού το πρόβλημα δεν είναι στην πίσω αυλή τους, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι μια Ευρώπη α λα καρτ».Σε παρέμβασή του για το μεταναστευτικό στη συζήτηση με θέμα «Stabilizing the Mediterranean» στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός τόνισε ότι η Ελλάδα είπε ότι κατάφερε να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές με αξιοπρέπεια και το ίδιο έκανε και η Ιταλία.Στη συζήτηση με θέμα «Stabilizing the Mediterranean» ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας δημιούργησε δυσκολίες στις κοινωνίες «και τώρα το κυρίαρχο πολιτικό πρόβλημα είναι πώς θα αναχαιτίσουμε τις ρατσιστικές δυνάμεις που δεν πιστεύουν στην Ε.Ε.».Χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας την ανάγκη για κοινή πολιτική στη μετανάστευση. «Το πρόβλημα δεν είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, αλλά γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στις χώρες τους» είπε. «Το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι πολλές χώρες πιστεύουν ότι αφού το πρόβλημα δεν είναι στην πίσω αυλή τους, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι μια Ευρώπη α λα καρτ» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.Τόνισε την ανάγκη να υπάρχει μια ανοιχτόμυαλη πολιτική απέναντι στις αφρικανικές χώρες για το θέμα των προσφυγικών ροών, ενώ παράλληλα είπε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ρατσιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη.