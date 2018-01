tinanantsou

Δυο σε ένα. Εξαιρετικό πακέτο για γονείς και παιδιά, από Δημοτικό και πέρα. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιανουαρίου μετά το μεσημεριανό φαγητό: Ένα κινηματογραφικό έργο με θέμα τη διαφορά στο να ζεις στη Γη ή στον πλανήτη Άρη και μετά το τέλος ζωντανά κάποια πειράματα σχετικά με τη βαρύτητα, την έλλειψη βαρύτητας και την κίνηση των πυραύλων! Τόπος: Κινηματογράφος Δαναός. Χρόνος: Από τις 3.30 και όσο αντέξουν αυτοί που θα βρεθούν εκεί.Το έργο λέγεται «Το Διάστημα ανάμεσά μας» (The Space between us), είναι παραγωγής 2017 και έχει διάρκεια 2 ολόκληρες ώρες. Βλέπεται άνετα και από μικρούς και από μεγάλους και δεν είναι έργο τεκμηρίωσης (δηλαδή ντοκιμαντέρ) αλλά μια φανταστική ιστορία με πολλά όμως στοιχεία σχετικά με το Διάστημα και τον εποικισμό του πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο.Σύμφωνα με το σενάριο, μια γυναίκα- αστροναύτης, που συμμετέχει στην αποστολή είναι έγκυος αλλά αυτό γίνεται γνωστό όταν έχει ήδη φθάσει στον Κόκκινο Πλανήτη. Η εγκυμοσύνη της κρατιέται μυστική και το χειρότερο είναι πως δεν καταφέρνει να επιβιώσει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Οπότε το αγόρι που γεννιέται μεγαλώνει στον αρειανό διαστημικό σταθμό χωρίς γονείς και με τον καημό να βρει τον πατέρα του που βρίσκεται στη Γη. Καταφέρνει τελικά να… προσγειωθεί σε ηλικία 15 ετών και με τη βοήθεια μιας κοπέλας να ψάξει για τον πατέρα του.Η ιστορία κρατά το ενδιαφέρον του θεατή μέχρι το τέλος (ίσως θα πρέπει να ξέρουν οι συνοδοί των νεαρών θεατών ότι στη διάρκεια της αναζήτησης το ζευγάρι των νεαρών εμφανίζεται αναγκασμένο να κλέβει κάποια αυτοκίνητα και κάποια χρήματα για να προχωρήσει η ιστορία).Μετά το τέλος, τους θεατές, μικρούς και μεγάλους, θα τους περιμένει η κ. Τίνα Νάντσου. Για να «χτίσει» επάνω στις νωπές εντυπώσεις τους μια πιο στέρεη γνώση σχετικά με τη βαρύτητα, την έλλειψη βαρύτητας και την κίνηση των πυραύλων. Δεν θα πρέπει οι μικροί να τρομάξουν, διότι δεν θα είναι ένα είδος στεγνού μαθήματος αλλά μια πολύ πιο χειροπιαστή παρουσίαση αφού θα χρησιμοποιηθούν και κάποια απροσδόκητα αντικείμενα. Όπως ένα σεντόνι και ένα καρπούζι σε μια προσπάθεια να γίνει κατά κάποιον τρόπο πιο κατανοητή και η γενική θεωρία της σχετικότητας. Επίσης θα επιχειρηθεί και μια εποικοδομητική συζήτηση για τις δυσκολίες του ταξιδιού των ανθρώπων στον Άρη.Η Τίνα Νάντσου είναι γνωστή από το μπλογκ: «Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά» (https://tinanantsou.blogspot.gr/p/blog-page_1886.html ) ενώ είναι παιδαγωγικά υπεύθυνη για την Ελλάδα στο πρόγραμμα Playing with Protons, που υποστηρίζεται από το C.E.R.N. (http://playprotons.web.cern.ch/ ).Στον, εκτός των άλλων, και πολύ καλαίσθητο, ιστότοπο «Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά» υπάρχει άφθονο υλικό για όποιον και όποια θα ήθελε να βρει ιδέες και τρόπους ώστε η Φυσική και η Χημεία ακόμη και από τις τρυφερότερες ηλικίες του Δημοτικού έως και το Γυμνάσιο να είναι ένα ευχάριστο ταξίδι και όχι μια τραυματική εμπειρία. Πηγή γνώσεων αλλά και εκπλήξεων. Όπως για παράδειγμα τα όσα μαθαίνει ο επισκέπτης για τον σίδηρο στα κορν-φλέικς(https://tinanantsou.blogspot.gr/p/blog-page_9757.html ) ή για το πώς συνδέει η Σαρλότ Αρέν την καφεΐνη με τη Φυσική(https://tinanantsou.blogspot.gr/2016/07/blog-post_17.html ). Ενώ υπάρχουν παραπομπές σε άλλες διευθύνσεις του Διαδικτύου με αντίστοιχο περιεχόμενο που δείχνουν ποιες προσπάθειες γίνονται και σε άλλες χώρες.Πηγή: Το Βήμα του Άλκη Γαλδαδά