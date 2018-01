2018-01-27 09:00:17

Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ ο 6ος κύκλος του "Dancing With The Stars". Το πετυχημένο χορευτικό show επέστρεψε ξανά μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιάστρια την εντυπωσιακή και -ομολογουμένως- αρκετά καλή, Ευαγγελία Αραβανή!



Τα αστέρια του "Dancing with the Stars" θα αξιολογούνται από την ανανεωμένη κριτική επιτροπή που αποτελείται από τους Γκαλένα Βελίκοβα, Αλέξη Κωστάλα, Ελεονώρα Μελέτη και Γιώργο Λιάγκα.



Παράλληλα, ο Σάββας Πούμπουρας θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις αντιδράσεις, backstage, καθ’ όλη τη διάρκεια του live show.



Δείτε την εντυπωσιακή έναρξη:



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ