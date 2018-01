Πριν αρχίσετε να διαβάζετε το συγκεκριμένο άρθρο, φανταστείτε τον εαυτό σας να οδηγεί μια θηριώδη μοτοσικλέτα Χάρλεϊ Ντάβιντσον σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο και τον αέρα να σας παίρνει τα μαλλιά. Ποιο τραγούδι θα «έντυνε» μουσικά το πλάνο σας, συνοδεύοντας το χαρακτηριστικό δυνατό βρυχηθμό της Χάρλεϊ. Η απάντηση είναι η εξής μια: το «Born to be wild» των Steppenwolf!Το τραγούδι-ύμνος των απανταχού μηχονόβιων και κορυφαίο ροκ τραγούδι όλων των εποχών, όσο μεροληπτικοί και αν κινδυνεύουμε να ακουστούμε με το χαρακτηρισμό αυτό, συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, καθώς κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου το 1968.Το «Born to be wild», που αρχικά γράφτηκε ως folk μπαλάντα, προτάθηκε σε διάφορα συγκροτήματα πριν καταλήξει στους Καναδούς Steppenwolf οι οποίοι -ευτυχώς- το σκέφτηκαν καλύτερα, το επεξεργάστηκαν και του έδωσαν τον ήχο που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Το ψυχεδελικό γκρουπ ηχογράφησε το κομμάτι το 1967 με παραγωγό τον Γκάμπριελ Μέκλερ, στον οποίο η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι καθώς 10 χρόνια μετά, το 1977, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα, σε ηλικία 35 ετών.Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ των Steppenwolf που είχε τίτλο όνομά τους και μάλιστα επειδή κανείς δεν περίμενε την επιτυχία και την απήχηση που θα είχε στο κοινό ήταν το τρίτο κατά σειρά single που επιλέχθηκε να κυκλοφορήσει από το συγκεκριμένο άλμπουμ, τον Ιούνιο του 1968.Αμέσως το κομμάτι είχε μεγάλο γκελ στα αμερικανικά ραδιόφωνα και έπαιζε κατά κόρον με το κιθαριστικό riff και τον άγριο ρυθμό του να προ(σ)καλεί τους ακροατές να δώσουν ένταση στον ήχο και να ξεχυθούν στην άσφαλτο! Κάτι που άλλωστε καταφέρνει μέχρι και σήμερα.Το single κατέκτησε αμέσως τα charts, φτάνοντας στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, νούμερο 1 στη γενέτειρα των Steppenwolf τον Καναδά, καθώς στην 129η θέση στον κατάλογο με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Παράλληλα, το τηλεοπτικό μουσικό κανάλι VH1 το κατέταξε στη θέση 53, στη λίστα με τα καλύτερα hard rock τραγούδια όλων των εποχών.Εκτός από ένα κορυφαίο, δυνατό και διαχρονικό κομμάτι -και μάλιστα το πιο επιτυχημένο των Steppenwolf- που το αγαπάς είτε είσαι χαρλεάς είτε όχι, το «Born to be wild» είναι το τραγούδι εκείνο που εισήγαγε τον όρο «heavy metal» στη μουσική βιομηχανία και στη ζωή μας γενικότερα, πηγαίνοντας το hard rock ένα βήμα παραπάνω. Συγκεκριμένα, η έκφραση «heavy metal» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε τραγούδι και ακούγεται στους στίχους «I like smoke and lightning/Heavy metal thunder/Racin' with the wind».Σε αυτό το σημείο, βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Μαρς Μπονφάιρ που έγραψε τους στίχους του κομματιού δεν εννοούσε κάποιο μουσικό είδος με την έκφραση αυτή, αλλά το βάρος της μοτοσικλέτας. Μάλιστα ο Μπονφάιρ εμπνεύστηκε το κομμάτι καθώς περπατούσε στη Χόλιγουντ Μπούλεβαρντ και είδε μια αφίσα που απεικόνιζε μια μοτοσικλέτα να εκτοξεύεται έξω από τη γη, και τη φράση «Born To Ride». Αυτό του έδωσε την έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι που θα έδινε την αίσθηση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της χαράς που νιώθει κάποιος οδηγώντας μια μοτοσικλέτα οπουδήποτε επιθυμεί.Η επιτυχία του «Born to be wild» όμως δεν σταματά εδώ. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, το 1969 έρχεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς ακούγεται στην ταινία «Ξέγνοιαστος Καβαλάρης» («Easy Rider») με τους Ντένις Χόπερ και Πίτερ Φόντα στους ρόλους των... ξέγνοιστων μηχανόβιων που οδηγούν από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη. Ομολογουμένως, η παραγωγή δεν θα μπορούσε να βρει πιο κατάλληλο τραγούδι για το σάουντρακ της ταινίας, που στην εκδοχή αυτή συνοδεύεται από τους χαρακτηριστικούς ήχους του μοτέρ της Χάρλεϊ. Έτσι το τραγούδι γνώρισε ακόμα μια διάκριση καταλαμβάνοντας τη θέση 29 στη λίστα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, «AFI's 100 Years...100 Songs».Μέχρι σήμερα το θρυλικό «Born to be wild» έχει ακουστεί σε δεκάδες ακόμα ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, διαφημίσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια και το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Έτα Τζέιμς, οι Blue Öyster Cult, οι Slayer, οι ΙNXS, κ..ά., ενώ χαρακτηριστική παραμένει η εκτέλεση του Όζι Όσμπορν με την Μις Πίγκι για το άλμπουμ «Kermit Unpigged», που περιλαμβάνει τραγούδια που ερμηνεύουν θρύλοι της ροκ με χαρακτήρες από το Μάπετ Σόου.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/