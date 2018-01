2018-01-29 20:20:15

Στα καλύτερά τους βρίσκονται Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Κωνσταντίνος Βασάλος.



Η σχέση τους είναι πλέον «επίσημη», ενώ το πρώτο τους on camera φιλί στο στόμα αποτελεί γεγονός!



Ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο πλευρό της στην πρεμιέρα του «Dancing With The Stars», με την Ευρυδίκη να τραβά ένα βίντεο από το κινητό του και να το μοιράζεται με τους followers του, στο οποίο εκείνος εκφράζει την άποψή της για τις χορευτικές της ικανότητες.



«Πες την άποψή σου», τον πρόσταξε, με τον Βασάλο να απαντά:



«Ήσουν πάρα πολύ καλή. Είχες ένα μικρό τρακ. Έκανες 2 – 3 φιγούρες εξαιρετικές δεν τις περίμενα… Εξαιρετικές. Ειδικά εκεί που σκαρφάλωσες. Λέω ‘’μπράβο το κορίτσι, μπράβο’’. Τα καλύτερα έρχονται, λαμπρό το μέλλον βλέπω, ό,τι καλύτερο. Με αντικειμενικότητα, ποτέ με συναίσθημα!», τον ακούμε να λέει, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα για να… ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παίκτριας.



Η ίδια, τον πλησίασε για ένα φιλί στο στόμα και όπως ήταν λογικό, τα σχόλια έδωσαν και πήραν Τελικά δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα από αυτό το ζευγάρι.

