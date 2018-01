grxpress

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία Grammy με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που έγινε τόπος συνάθροισης για την αφρόκρεμα του μουσικού στερεώματος. Τα επονομαζόμενα και όσκαρ μουσικής γιόρτασαν εξήντα έτη ιστορίας και για τον λόγο αυτό ο μουσικός θεσμός μετέβη στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά μετά από 15 έτη διεξαγωγής στο «Staples Center» του Λος Άντζελες.Οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο James Corden, παρουσιαστής του «The Late Late Show».Μεγάλος νικητής, με επτά βραβεία ήταν ο Bruno Mars! Μεταξύ άλλων κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς, αλλά και για το καλύτερο τραγούδι. Με πέντε βραβεία έφυγε και ο Kendrick Lamar, ενώ ο Ed Sheeran κέρδισε δύο, αλλά δεν ήταν εκεί να τα παραλάβει.Η σκηνή των Βραβείων Grammy «φωτίστηκε» από τη λάμψη των καλλιτεχνών που συνάρπασαν με εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις. Ο κατάλογος των ονομάτων που φιλοξένησε η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής είναι εντυπωσιακός: Lady Gaga, P!nk, U2, Elton John με Miley Cyrus, DJ Khaled με Rihanna και Bryson Tiller, Sting, Bruno Mars και Cardi B, Kendrick Lamar, Kesha με τις Camilia Cabello, Cyndi Lauper, Julia Michaels κ.ά., Sam Smith, Luis Fonsi με Daddy Yankee, Childish Gambino, SZA, Patti LuPone ενθουσίασαν μεταξύ άλλων το κοινό και τους τηλεθεατές.Σημείο αναφοράς των φετινών Grammy Awards ήταν το λευκό τριαντάφυλλο που φόρεσαν στο στήθος οι αστέρες, δηλώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στο κίνημα «Time’s Up» ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις στη βιομηχανία του θεάματος.Αναλυτικά η λίστα των φετινών νικητών των Βραβείων Grammy :Record Of The Year«Redbone» – Childish Gambino«Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber«The Story Of O.J.» – JAY-Z«HUMBLE.» – Kendrick Lamar«24K Magic» – Bruno MarsAlbum Of The Year«Awaken, My Love!» – Childish Gambino«4:44» – JAY-Z«DAMN.» – Kendrick Lamar«Melodrama» – Lorde w.hit-channel.com«24K Magic» – Bruno MarsSong Of The Year«Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber«4:44» – JAY-Z«Issues» – Julia Michaels«1-800-273-8255» – Logic Featuring Alessia Cara & Khalid«That’s What I Like» – Bruno MarsBest New ArtistAlessia CaraKhalidLil Uzi VertJulia MichaelsSZAPOPBest Pop Solo Performance«Love So Soft» – Kelly Clarkson«Praying» – Kesha«Million Reasons» – Lady Gaga«What About Us» – P!nk«Shape Of You» – Ed SheeranBest Pop Vocal Album«Kaleidoscope» EP – Coldplay«Lust For Life» – Lana Del Rey«Evolve» – Imagine Dragons«Rainbow» – Kesha«Joanne» – Lady Gaga (πηγή: www.hit-channel.com«(Divide)» – Ed SheeranBest Pop Duo/Group Performance«Something Just Like This» ­- The Chainsmokers & Coldplay«Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber«Thunder» – Imagine Dragons«Feel It Still» – Portugal. The Man«Stay» – Zedd & Alessia CaraBest Traditional Pop Vocal Album«Nobody But Me» (Deluxe Version) – Michael Bublé«Triplicate» – Bob Dylan«In Full Swing» – Seth MacFarlane«Wonderland» – Sarah McLachlan«Tony Bennett Celebrates 90» – Various ArtistsDANCE / ELECTRONICBest Dance Recording«Bambro Koyo Ganda» – Bonobo featuring Innov Gnawa«Cola» – Camelphat and Elderbrook«Andromeda» – Gorillaz featuring DRAM«Tonite» – LCD Soundsystem (πηγή: www.hit-channel.com«Line of Sight» – Odesza featuring WYNNE and MansionairBest Dance/Electronic Album«Migration» – Bonobo«3-D The Catalogue» – Kraftwerk«Mura Masa» – Mura Masa«A Moment Apart» – Odesza«What Now» – Sylvan EssoROCKBest Rock Performance«You Want It Darker» – Leonard Cohen«The Promise» – Chris Cornell«Run» – Foo Fighters«No Good» – Kaleo (πηγή: www.hit-channel.com«Go To War» – Nothing MoreBest Metal Performance«Invisible Enemy» – August Burns Red«Black Hoodie» – Body Count«Forever» – Code Orange«Sultan’s Curse» – Mastodon«Clockworks» – MeshuggahBest Rock Song«Atlas, Rise!» – Metallica«Blood in the Cut» – K.Flay«Go to War» – Nothing More«Run» – Foo Fighters«The Stage» – Avenged SevenfoldBest Rock Album«Emperor of Sand» – Mastodon«Hardwired… to Self-Destruct» – Metallica«The Stories We Tell Ourselves» – Nothing More«Villains» – Queens of the Stone Age«A Deeper Understanding» – The War on DrugsALTERNATIVEBest Alternative Music Album«Everything Now» – Arcade Fire«Humanz» – Gorillaz«American Dream» – LCD Soundsystem«Pure Comedy» – Father John Misty«Sleep Well Beast» – The NationalR&BBest R&B Performance«Get You» – Daniel Caesar featuring Kali Uchis«Distraction» – Kehlani«High» – Ledisi«That’s What I Like» – Bruno Mars«The Weekend» – SZABest Traditional R&B Performance«Laugh and Move On» – The Baylor Project«Redbone» – Childish Gambino«What I’m Feelin'» – Anthony Hamilton featuring The Hamiltones«All the Way» – Ledisi«Still» – Mali Music (πηγή: www.hit-channel.comBest R&B Song«First Began» – PJ Morton«Location» – Khalid«Redbone» – Childish Gambino«Supermodel» – SZA«That’s What I Like» – Bruno MarsBest Urban Contemporary Album«Free 6lack» – 6lack«Awaken, My Love!»- Childish Gambino«American Teen» – Khalid«Ctrl» – SZA«Starboy» – The WeekndRAPBest Rap Performance«Bounce Back» – Big Sean«Bodak Yellow» – Cardi B«4:44» – Jay-Z«HUMBLE.» – Kendrick Lamar«Bad And Boujee» – Migos featuring Lil Uzi VertBest Rap/Sung Performance«PRBLMS» – 6LACK«Crew» – Goldlink featuring Brent Faiyaz & Shy Glizzy«Family Feud» – Jay-Z featuring Beyoncé«LOYALTY.» – Kendrick Lamar featuring Rihanna«Love Galore» – SZA featuring Travis ScottBest Rap Song«Bodak Yellow» – Cardi B (πηγή: www.hit-channel.com«Chase Me» – Danger Mouse featuring Run The Jewels & Big Boi«HUMBLE.» – Kendrick Lamar«Sassy» – Rapsody«The Story Of O.J.» – JAY-ZBest Rap Album4:44 – JAY-ZDAMN. – Kendrick LamarCulture – MigosLaila’s Wisdom – RapsodyFlower Boy – Tyler, The CreatorCOUNTRYBest Country Solo Performance«Body Like A Back Road» – Sam Hunt«Losing You» – Alison Krauss«Tin Man» – Miranda Lambert«I Could Use A Love Song» – Maren Morris«Either Way» – Chris StapletonBest Country Duo/Group Performance«It Ain’t My Fault» – Brothers Osborne«My Old Man» – Zac Brown Band«You Look Good» – Lady Antebellum«Better Man» – Little Big Town«Drinkin’ Problem» – MidlandBest Country Song«Better Man» – Little Big Town (δημιουργός: Taylor Swift)«Body Like A Back Road» – Sam Hunt«Broken Halos» – Chris Stapleton«Drinkin’ Problem» – Midland«Tin Man» – Miranda LambertBest Country AlbumCosmic Hallelujah – Kenny ChesneyHeart Break – Lady AntebellumThe Breaker – Little Big TownLife Changes – Thomas RhettFrom A Room Volume 1 – Chris StapletonMusic Video/FilmBest Music Video«Up All Night» – Beck«Makeba» – Jain (πηγή: www.hit-channel.com«The Story of O.J.» – Jay-Z«Humble» – Kendrick Lamar«1-800-273-8255» – Logic featuring Alessia Cara & KhalidBest Music FilmOne More Time With Feeling – Nick Cave & The Bad SeedsLong Strange Trip – The Grateful DeadThe Defiant Ones – (various artists)Soundbreaking – (various artists)Two Trains Runnin’ – (various artists)ΛοιπάBest Jazz Vocal AlbumThe Journey – The Baylor ProjectA Social Call – Jazzmeia HornBad Ass And Blind – Raul MidónPorter Plays Porter – Randy Porter Trio With Nancy KingDreams And Daggers – Cécile McLorin SalvantBest Gospel AlbumCrossover – Travis GreeneBigger Than Me – Le’AndriaClose – Marvin Sapp (πηγή: www.hit-channel.comSunday Song – Anita WilsonLet Them Fall In Love – Cece WinansBest Latin Pop AlbumLo Único Constante – Alex CubaMis Planes Son Amarte – JuanesAmar Y Vivir En Vivo Desde La Cuidad De México, 2017 – La Santa CeciliaMusas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos) – Natalia LafourcadeEl Dorado – ShakiraMusic for Visual MediaBest Compilation Soundtrack for Visual MediaLa La LandBaby DriverGuardians Of The Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2Hidden Figures: The AlbumMoana: The SongsBest Score Soundtrack for Visual MediaLa La Land – Justin HurwitzArrival – Jóhann Jóhannsson,Dunkirk – Hans ZimmerGame Of Thrones: Season 7 – Ramin DjawadiHidden Figures – Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams & Hans ZimmerBest Song Written For Visual Media«City Of Stars» – Ryan Gosling & Emma Stone για το «La La Land»«How Far I’ll Go» – Auli’i Cravalho για τη «Moana»«I Don’t Wanna Live Forever» – ZAYN & Taylor Swift για το «Fifty Shades Darker»«Never Give Up» – Sia για το «Lion» (πηγή: www.hit-channel.com«Stand Up For Something» – Andra Day Featuring Common για το «Marshall»Producer Of The Year, Non-ClassicalCalvin HarrisNo I.D.Greg KurstinBlake MillsThe Stereotypes