Ακόμα δεν έκανε πρεμιέρα το παιχνίδι



χορού του ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν τα ευτράπελα! Μια καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας για το «Dancing with the stars» και αφορά ένα συγκεκριμένο ζευγάρι, μια συγκεκριμένη χορογράφο, η οποία αντί να δημιουργήσει από την αρχή μια δική της χορογραφία για να παρουσιάσει με το διάσημο ταίρι της θέλησε να αντιγράψει μια ήδη υπάρχον νομίζοντας πως δεν θα την πάρει κανείς χαμπάρι αλλά… να που την κατάλαβαν!



Η διάσημη χορογράφος Nika Kljun από τη Σλοβενία με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram αποκάλυψε πως της έκλεψαν την χορογραφία και τους έκραξε δημοσίως! «Είμαι κολακευμένη… αλλά δε μου αρέσουν οι κλέφτες! Σας ευχαριστώ όλους που με ενημερώσατε για ό,τι συνέβη. Μέρη από την χορογραφία μου #tiptoe κλάπηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο ελληνικό DWTS. Αυτό δεν ok. Θα περίμενα από επαγγελματίες χορευτές… να ξέρουν καλύτερα! Δε ζήτησαν την άδειά μου, δε μου έδωσαν τα εύσημα. Είναι λάθος όλο αυτό».



