2018-02-02 09:00:05

Φέτος η Ελένη Φουρέιρα θα βρεθεί στη σκηνή της Eurovision. Όχι όμως εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αλλά την Κύπρο.



Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα το ΡΙΚ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση:



"Το ΡΙΚ ανακοινώνει ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τον προσεχή Μάιο στη Λισαβόνα, από την δημοφιλή τραγουδίστρια σε Κύπρο και Ελλάδα Ελένη Φουρέιρα.



The CyBC announces that Cyprus will be represented at the 63rd Eurovision Song Contest, to take place in Lisbon this coming May, by the popular singer in Cyprus and Greece Eleni Foureira who is represented by Panik Records."



Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή "Γυναικεία Υπόθεση", ευχαριστώντας αφενός το ΡΙΚ και μιλώντας αφετέρου για το τραγούδι της, το οποίο φέρει τον ισπανικό τίτλο "Fuego"



«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΡΙΚ και στην Κύπρο, που ήθελε φέτος να εκπροσωπήσω αυτή την υπέροχη χώρα. Τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνουν. Την αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο. Και εκείνοι με έχουν στηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κύπρο και στους Κύπριους για αυτή την τιμή που μου κάνουν. Θέλω να πω στο ευρύ κοινό και σε όλους να με στηρίξουν και εγώ σίγουρα θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό», είπε η Ελένη Φουρέιρα.



http://www.tvnea.com



