2018-02-02 22:19:01

Ο Sid Vicious αποτελεί σύμβολο της punk και της rock. Στα 22 χρόνια που κατάφερε να ζήσει, έκανε πολλά, θετικά και αρνητικά, που τον κατατάσσουν στις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής.



Γεννήθηκε το 1957 στο Λονδίνο. Το όνομά του ήταν John Simon Ritchie. Τα παιδικά του χρόνια ήταν άκρως επεισοδιακά. Η σχέση του με την μητέρα του ήταν τόσο δυνατή, που ήταν αυτή που στον τέλος τον κατέστρεψε. Η μητέρα του γνώρισε τον πατέρα του στην RAF. Εκείνος ήταν φρουρός στα ανάκτορα του Buckingham και ερασιτέχνης τρομπονίστας.



Κάποια στιγμή, η μητέρα του, αφού συνεννοήθηκε με τον πατέρα του, τον πήρε και πήγαν να μείνουν στην Ibiza. Κάποια στιγμή θα ακολουθούσε και ο πατέρας του, ενώ στο μεσοδιάστημα θα τους στήριζε οικονομικά. Όμως οι επιταγές δεν έφτασαν ποτέ, με την μητέρα του Sid να είναι σίγουρη πως ο πατέρας του είχε αλλάξει γνώμη.



Αργότερα η μητέρα του παντρεύτηκε τον Christopher Beverley και μετακόμισαν στο Kent.



Λίγους μήνες αργότερα όμως ο πατριός του πέθανε. Ο Vicious και η μητέρα του περιπλανήθηκαν σε πολλά σπίτια, καταλήγοντας στο κακόφημο ανατολικό Λονδίνο. Ο Sid Vicious ξεκίνησε σπουδές στο Sandown Court School, ενώ λίγο μετά γνώρισε τον μετέπειτα τραγουδιστή των Seχ Pistols, John Lyndon.



Το παρατσούκλι «Sid Vicious» το απέκτησε από το χάμστερ του Lyndon. Το χάμστερ τον είχε δαγκώσει και εκείνος είχε φωνάξει «Sid is really vicious» («Ο Σιντ είναι πολύ μοχθηρός»). Κέρδιζε χρήματα παίζοντας με τον Lyndon και τους άλλους συγκατοίκους του στο δρόμο. Έπαιζαν τραγούδια του Alice Cooper και όπως λέγεται, οι περαστικού τους έδιναν λεφτά για να σταματήσουν.



Σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε στην πρώτη του μπάντα, τους «The Flowers of Romance and the Banshees». Οι «Seχ Pistols» είχαν δημιουργηθεί από το 1975. Με την αποχώρηση του Glen Matlock, ζητήθηκε από τον Vicious να γίνει μέλος του συγκροτήματος, παίζοντας μπάσο. Ο ατζέντης τους είχε τότε πει «αν ο Johnny Rotten είναι η φωνή του punk, τότε ο Sid Vicious είναι η νοοτροπία». Έγινε η προσωποποίηση του punk look βάφοντας τα νύχια του και έχοντας ένα εντελώς ατημέλητο χτένισμα στα μαλλιά του.



Ο Sid κατά την διάρκεια της περιοδείας των Seχ Pistols στις ΗΠΑ, γνώρισε την Nancy Spungen και έγιναν ζευγάρι. Η συμπεριφορά του άλλαξε και οι σχέσεις μεταξύ των μελών του συγκροτήματος χαλούσαν μέρα με την ημέρα. Το συγκρότημα διαλύθηκε τον Ιανουάριο του 1978, όντας μαζί μόνο 11 μήνες και έχοντας εκδώσει μόνο έναν δίσκο. Αυτό βέβαια δεν το εμπόδισε να γράψει ιστορία.



Ο Sid και η Nancy (έγιναν ταινία το 1986) έκαναν συχνά χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Ο Sid Vicious από μικρή ηλικία έκανε χρήση, ενώ προμηθευόταν ηρωίνη από την μητέρα του, που του έβρισκε ακόμα και τα σύνεργα. Τον Οκτώβριο του 1978, η Nancy κειτόταν νεκρή στο κρεβάτι με μια μαχαιριά στην κοιλιά. Ο Sid ήταν ο κύριος ύποπτος, αφού βρισκόταν δίπλα της, ύστερα από ένα βράδυ γεμάτο ναρκωτικά, και το μαχαίρι ήταν δικό του.



10 μέρες αργότερα προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Την γλίτωσε όμως και πήγε για αποτοξίνωση. Το βράδυ της 2ης Φεβρουαρίου, ύστερα από υπερβολική δόση, την οποία προμηθεύτηκε από την μητέρα του, ο Sid Vicious πέθανε στον ύπνο του. Ήταν μόλις 22 ετών. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν πάνω από τον τάφο της Nancy.







Πηγή



ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ



https://trelogaidouri.blogspot.gr/



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ