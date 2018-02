2018-02-06 13:34:38

Πολλοί ήταν εκείνοι (μαζί τους κι εμείς) που περίμεναν πώς και πώς την εμφάνιση του Justin Timberlake στο Super Bowl 2018. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς έμειναν μάλλον απογοητευμένοι.



Στο ημίχρονο όλοι περίμεναν την εμφάνιση του Justin Timberlake στο Super Bowl 2018. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Justin τραγούδησε μερικές απ’ τις κλασικές μεγάλες επιτυχίες τους, όπως το “Cry Me A River”, το “Suit & Tie”, το “SexyBack”, το “Senorita”, το “Mirrors” και το “My Love” και ενδιάμεσα φυσικά μερικά καινούργια κομμάτια απ’ το album «Μan of the Woods» το οποίο μόλις κυκλοφόρησε.



Το hightlight της βραδιάς ήταν το cover “I would Die 4 U” του Prince, ο οποίος εμφανίστηκε σε έναν μεγάλο προτζέκτορα να ερμηνεύει το τραγούδι ταυτόχρονα.



Ήταν ένα αφιέρωμα στον Prince, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Minneapolis, στη Μινεσότα, όπου και πραγματοποιήθηκε το Super Bowl. Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για να “σώσει” την εμφάνιση του Justin Timberlake στο Super Bowl καθώς το κοινό όχι μόνο δεν ξεσηκώθηκε αλλά το σχολίασε και αρνητικά.



Εμείς πάντως, επειδή αγαπάμε το Justin δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ αντικειμενικοί. Θα πούμε μόνο ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και μας χάρισε ένα ωραίο show. Χόρεψε με την ψυχή του και τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή.



Μερικοί το χαρακτήρισαν ως μια «τίμια» εμφάνιση…Αν δεν είδες την εμφάνιση του Justin Timberlake στο Super Bowl, πάρε μια γεύση και βγάλε τα δικά σου συμπεράσματα.

