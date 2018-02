Tromaktiko

Συνεχίζονται οι αδιάκοπες έρευνες στα συντρίμμια της πόλης Χουάλιεν της Ταϊβάν που την Τρίτη (06.02.2018) χτυπήθηκε από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ. Μάλιστα σημειώθηκε και νέα δόνηση, των 5,7 Ρίχτερ!Μέχρι τώρα 7 νεκροί έχουν βρεθεί και 67 παραμένουν αγνοούμενοι, πλακωμένοι προφανώς κάτω από τα συντρίμμια, γι αυτό και τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο.Ωστόσο στην περιοχή σημειώθηκε κι άλλος σεισμός 5,7 βαθμών, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.#BREAKING: U.S.G.S. says that a new magnitude 5.7 earthquake has struck the eastern coast of Taiwan 12 miles from the city of Hualien.— BreakingNNow (@BreakingNNow) 7 Φεβρουαρίου 2018Η σεισμική δόνηση των 6,4 βαθμών, το επίκεντρο της οποίας εντοπίστηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Χουάλιεν και σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες τοπική ώρα, προκάλεσε τον τραυματισμό 260 ανθρώπων και την κατάρρευση 4 κτιρίων, όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχους.Ο δήμαρχος της Χουάλιεν Φου Κουν-σι δήλωσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων προσεγγίζει στην παρούσα φάση τους 60, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Αρχικά, υπήρχαν φόβοι ότι ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τους 150 ανθρώπους.Πολλοί από τους αγνοούμενους θεωρείτο ότι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό κτιρίων, που είχαν πάρει επικίνδυνη κλίση μετά τον σεισμό.Διασώστες έχουν περικυκλώσει ένα 12οροφο κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης σε εξέλιξη. Τα παράθυρα έχουν σπάσει και το κτίριο έχει πάρει κλίση σχεδόν 40 μοιρών.Τουλάχιστον 4 σοροί έχουν ανασυρθεί από τα χαλάσματα και 52 ένοικοι του κτιρίου— 39 κάτοικοι και 12 πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκεται στους κάτω ορόφους— δεν έχουν προς το παρόν δώσει σημεία ζωής, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.Στο ξενοδοχείο Marshal οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό έναν Ταϊβανέζο, ενώ άλλος ένας εγκλωβισμένος δεν τα κατάφερε, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.Κινέζοι, Τσέχοι, Γιαπωνέζοι, υπήκοοι Σιγκαπούρης και Νότιας Κορέας βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.«Είναι ο χειρότερος σεισμός στην ιστορία της Χουάλιεν ή τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια που εγώ ζω» δήλωσε ένας εθελοντής, ο Γιανγκ Χσι Χουά.«Δεν έχουμε ξαναδεί τίποτα παρόμοιο, ποτέ ξανά δεν είχε καταρρεύσει κάποιο κτίριο. Επιπλέον, το έδαφος σειόταν ασταμάτητα, όλοι φοβόντουσαν, τρέξαμε σε ανοικτούς χώρους για να σωθούμε».Μετασεισμοί μεγέθους τουλάχιστον 5 βαθμών αναμένεται να πλήξουν τη νήσο τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.Στην πόλη Χουάλιεν διαμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι. Από την ισχυρή σεισμική δόνηση δρόμοι υπέστησαν καταστροφές, τουλάχιστον 40.000 σπίτια έμειναν χωρίς νερό και περίπου 1.900 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή του σεισμούΤι άφησε… πίσω του ο σεισμόςΟ σεισμός σημειώθηκε στην τουριστική περιοχή Χουάλιεν. Είναι παραθαλάσσια σύμφωνα με τις αρχές ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν Ιάπωνες, Τσέχοι και Κινέζοι. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 22 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Χουάλιεν, στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.Οι μόνιμοι κάτοικοι της Χουάλιεν είναι περίπου 100.000. Πολλοί δρόμοι «άνοιξαν» από τη δύναμη του σεισμού. Περίπου 1.900 κτίρια έμειναν χωρίς ρεύμα και περίπου 40.000 χωρίς νερό.Οι μετασεισμοί αναστατώνουν συνεχώς τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τα σπίτια τους και κοιμήθηκαν έξω. Θα συνεχιστούν φθάνοντας έως και τους 5 βαθμούς τις επόμενες δύο εβδομάδες, προειδοποίησε η κυβέρνηση.Η πιο σοκαριστική εικόνα είναι αυτή του ξενοδοχείου Μάρσαλ, που κατέρρευσε ενώ οι άνθρωποι μέσα κοιμόντουσαν.Σκάβουν με γυμνά χέριαΣωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες σε πολλά κτίρια που έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια. Ορισμένα μέλη τους σκάβουν μόνο με τα γυμνά τους χέρια, στην προσπάθειά τους να βρουν τους κάποιον από τους 145 ανθρώπους που εκτιμάται πως αγνοούνται μετά τον σεισμό.Οι μαρτυρίες«Ήμασταν ακόμα ανοιχτά όταν έγινε», αφηγήθηκε ο Λιν Τσινγκ-ουέν, εστιάτορας το κατάστημα του οποίου βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο. «Άρπαξα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και πήγαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο», τόνισε.Ο 80χρονος Τσεν Τσι-γουέι περιέγραψε πως κοιμόταν και ξαφνικά βρέθηκε… όρθιος, αφού εξαιτίας του σεισμού το κρεβάτι του «γύρισε» κάθετα! Σύρθηκε ως το μπαλκόνι του διαμερίσματος του και περίμενε να τον σώσουν. Σύμφωνα με τον 80χρονο άνδρα ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει νιώσει στα 50 χρόνια που μένει στην Χουαλιέν.