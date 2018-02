Tromaktiko

Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει μείνει έξω από το προσκήνιο από τότε που καλωσόρισε τα δίδυμα παιδιά της τον περασμένο Ιούνιο, αλλά πριν από λίγες ώρες έδωσε μια σπάνια συνέντευξή της όπου μίλησε για το νέο μέλος της οικογένειάς της, που είναι ένας πρόσφυγας από το Ιράκ.Το απόσπασμα εμφανίζεται στη νέα εκπομπή στο Netflix My Next Guest Needs No Introduction του Ντέιβιντ Λέτερμαν, με καλεσμένο τον Τζορτζ Κλούνεϊ.Πρόκειται για τον 24χρονο Hazim Avdal από το Ιράκ ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο σπίτι του διάσημου ζευγαριού.Η ίδια λέει στη συνέντευξή της μέσω Skype.«Είχα το προνόμιο να εκπροσωπήσω έναν αριθμό Γεζίντι που έχουν πέσει θύματα γενοκτονίας από το ISIS τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι συναντήθηκα με τον Hazim».Η δικηγόρος αναφέρει ότι όταν γνώρισε τον ιρακινό και εντυπωσιάστηκε με τον τρόπο που αντιμετώπιζε όσα ζούσε, από το θάρρος του και το ζήλο που έδειξε για να σπουδάσει στην Αμερική. Ετσι αποφάσισε να τον βοηθήσει. Ολα αυτά συνέβησαν πριν ένα χρόνο περίπου.Σήμερα, ο Avdal είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο ενώ πλέον ζει κοντά στους γονείς του Κλούνεϊ στο Κεντάκι.«Είναι αξιοθαύμαστος άνθρωπος, καλή μητέρα και όταν βλέπεις πόσο υπέροχη είναι αισθάνεσαι τόσο περήφανος που την ξέρεις αλλά ταυτόχρονα τόσο μικρός», αναφέρει ο Τζορτζ μιλώντας για την Αμάλ στη ίδια συνέντευξη.Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 0:13 και μετά.Πηγή