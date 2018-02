2018-02-12 16:20:32

To Power of Love ξεκίνησε δυναμικά στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ!



Η Μαρία Μπακοδήμου καλησπέρισε τους τηλεθεατές και ευθύς αμέσως ξεκίνησε να εξηγεί όσα θα δούμε να εκτυλίσσονται στο νέο reality σχέσεων.



Έξι κορίτσια και έξι αγόρια μπαίνουν στον… διαγωνισμό αγάπης ή εναλλακτικά όπως παρουσιάστηκε στο κοινωνικό πείραμα του Power of Love. Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό από το σπίτι των κοριτσιών, στο οποίο μας ξενάγησε ευθύς αμέσως.



Όπως θα παρατηρήσετε ο χώρος που θα μένουν τα κορίτσια είναι αρκετά εντυπωσιακός και ζεστός.



