Το γοητευτικό τραγούδι που σε ταξιδεύει στους απίστευτους ρυθμούς του & ταιριάζει ιδανικά στα ραδιοφωνικά playlists όλου του κόσμου.Πρίγκιπας της pop, ένας απόλυτος σταρ. Μπορεί συχνά να αμφισβητείται για την αυθεντικότητά του και να θεωρείται αμφιλεγόμενος μέσα από τις προκλήσεις, την αλαζονεία ή την αυταρέσκειά του, ωστόσο, ίσως αυτός είναι ο δικός του τρόπος να κρατήσει για τον εαυτό του τις ευαισθησίες του Το τραγούδι του Robbie Williams που έχω ξεχωρίσει είναι το "Me and my monkey". που κυκλοφόρησε με το πέμπτο άλμπουμ του, "Escapology", και ανέβηκε στο #1 σε οκτώ χώρες. Tην πρώτη φορά, μάλιστα, που άκουσα τον απίστευτο ρυθμό του με τις τρομπέτες, με γοήτευσε τόσο πολύ που κυριάρχησε στο μυαλό μου για τις επόμενες μέρες. Kατά τη γνώμη μου είναι υπόδειγμα ιδανικής ενορχήστρωσης και ταιριάζει ιδανικά σε ραδιοφωνικά playlists σε όλον τον κοσμό.Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα των fans του Robbie Williams. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η "μαιμού" των στίχων είναι ο ίδιος ο Robbie υπό την επήρεια κοκαΐνης. Ο αγαπημένος ερμηνευτής πέρασε μεγάλη περίοδο της ζωής του εξαρτημένος από αυτήν και εκφράζει τον αγώνα του να καταφέρει να ξεφύγει.Ο Βρετανός όμως pop star, σύμφωνα με δήλωσή του στην εφημερίδα Mail On Sunday, αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία.Λέει λοιπόν: "Ήμουν στην Σιγκαπούρη για διακοπές. Είχα μια συνομιλία με ένα κορίτσι στην πισίνα που με ρώτησε : `Πώς γράφεις ένα τραγούδι;` Της απάντησα `μου` ρχεται κάτι στο μυαλό και το γράφω, πες μου δυο πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό και θα σου έχω έτοιμο ένα τραγούδι το απόγευμα!` Εκείνη είπε `Μαϊμού και πατίνια!`"Me And My Monkey"There was me and my monkeyAnd with his dungarees and roller blades smoking filter tipsReclining in the passenger seat of my super-charged jet black ChevroletHe had the soft-top down (he liked the wind in his face)He said `Son, you ever been to Vegas?` I said `no`He said `that`s where we`re gonna go - you need a change of pace`And we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signsHe said `I left my wallet in El Segondo` and proceeded to take two grand of mineWe made tracks to The Mandalay Bay HotelAsked the bell boy if he`d take me and my monkey as well?He looked in the passenger seat of my car and with a smile he said`If your monkey`s got that kind of money sir, then we`ve got a monkey bed!`Me and my monkeyWith a dream and a gunI`m hoping my monkey don`t point that gun at anyoneMe and my monkeyLike Butch and theSundance KidTrying to understand why he did what he didWhy he did what he didWe got the elevator, I hit the 33rd floorWe had a room up top with the panoramic views like nothing you`d ever seen beforeHe went to sleep in the bidet and when he awokeHe ran his little monkey fingers through yellow pagesCalled up some escort services and ordered some okey dokeForty minutes later there came a knock at the doorIn walked this big bad ass baboon into my bedroom with three monkey whores`Hi! My name is Sunshine - these are my girlsLace my palm with silver baby and oh yeah, they`ll rock your world`So I watched pay-per-view and polished my shoes and my gunWas diggin` old Kurt Cobain singing `bout lithiumThere came a knock at the door and in walked Sunshine`What`s up? You`d better get your ass in here boy, your monkey`s having too much of a goodtime!`Me and my monkeyDrove in search of the sunMe and my monkeyDon`t point that gun at anyoneMe and my monkeyLike Billy The KidTrying to understand why he did what he didWhy he did what he didGot tickets to see Sheena Easton, the monkey was highSaid it was a burning ambition to see her before he diedWe left before encores, he couldn`t sit stillSheena was a blast baby but my monkey was illWe went to play black-jack, kept hitting twenty threeCouldn`t help but notice this Mexican just staring at meOr was it my monkey? I couldn`t be sureIt`s not like you`d never seen a monkey in rollerblades and dungarees beforeNow don`t test my patience `cause we`re not about to runThat`s a bad ass monkey boy and he`s packing a gun`My name is Rodriguez`, he says with death in his eye`I`ve been chasing you for a long time amigos, and now your monkey`s gonna die!`Me and my monkeydrove in search of the sunNow me and my monkeyWe don`t wanna kill no mexicanBut we`ve got ten itchy fingersand one thing to declareWhen the monkey is highyou do not stare, you do not stareyou do not stare...Looks like we`ve got ourselves a mexican standoff here boyhuh...And I ain`t about to runPut your gun down, boyhuh huh...How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?Εγώ και η Μαϊμού μουΉμασταν εγώ και η μαϊμού μουΑυτός με τη σαλοπέτα και με πατίνια που κάπνιζε γόπεςΑραχτός στη θέση του συνοδηγού της υπερπολυτελούς κατάμαυρης σεβρολέτ μουΕίχε κατεβάσει την οροφή (του άρεσε ο αέρας στο πρόσωπό του)Με ρώτησε, "αγόρι μου έχεις πάει στο Βέγκας;" Είπα "όχι"Είπε "εκεί θα πάμε λοιπόν - χρειάζεσαι αλλαγή κλίματος"Και κάναμε τσάρκα στην κεντρική λεωφόρο με τα γαμήλια παρεκκλήσια και τις ταμπέλες νέονΑυτός είπε "άφησα το πορτοφόλι μου στο Ελ Σεγκούντο" και χωρίς να ρωτήσει πήρε δύο χιλιάρικα από τα δικά μουΞεκινήσαμε για το ξενοδοχείο Μαντελέιν ΜπέιΡώτησα τον γκρουμ αν θα δέχονταν και τη μαϊμού μαζί μουΚοίταξε στη θέση του συνοδηγού και με ένα χαμόγελο είπε"Αν η μαϊμού σας έχει τόσα λεφτά κύριε τότε και εμείς έχουμε κρεβάτι για μαϊμούδες!"Εγώ και η μαϊμού μουΜε ένα όνειρο και ένα όπλοΕλπίζοντας ότι η μαϊμού μου να μην σημαδέψει κανέναν με αυτό το όπλοΕγώ και η μαϊμού μουΌπως ο Μπίλι Δε ΚιντΠροσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί έκανε ό,τι έκανεΓιατί έκανε ό,τι έκανεΠήραμε το ασανσέρ, πάτησα το κουμπί για το 33ο πάτωμαΠήρε ένα δωμάτιο στο ρετιρέ με πανοραμική θέα, δεν έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιοΠήγε να κοιμηθεί στο μπιντέ και όταν ξύπνησεΞεφύλλισε με τα μικρά μαϊμουδίσια δάχτυλά του τον Χρυσό ΟδηγόΖήτησε υπηρεσία συνοδών και παρήγγειλε όκι ντόκιΣαράντα λεπτά μετά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρταΜπήκε ένας άγριος χοντρός μπαμπουίνος με τρεις μαϊμούδινες πόρνες"Γεια! Με λένε Ηλιόφωτο - αυτά είναι τα κορίτσια μουΑσήμωσε μωρό μου και ναι, θα ταρακουνήσουν τον κόσμο σου"Έτσι έμεινα να βλέπω καλωδιακή και να γυαλίζω τα παπούτσια και το όπλο μουΑκούγοντας Kurt Cobain να τραγουδά lithiumΑκούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα και μπήκε ο Ηλιόφωτος"Πώς πάει; Έλα εδώ αγόρι η μαϊμού σου ξεσάλωσε υπερβολικά"Εγώ και η μαϊμού μουΟδηγούμαστε στην αναζήτηση του ήλιουΕλπίζοντας ότι η μαϊμού μου να μην σημαδέψει κανέναν με αυτό το όπλοΕγώ και η μαϊμού μουΌπως ο Μπίλι Δε ΚιντΠροσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί έκανε ό,τι έκανεΓιατί έκανε ό,τι έκανεΠήραμε εισιτήρια για την Sheena Easton, η μαϊμού ήταν χαρούμενηΕίχε μία διακαή φιλοδοξία να την δει πριν πεθάνειΦύγαμε πριν το τέλος, δεν μπορούσε να καθίσει άλλοΗ Sheena ήταν υπέροχη αλλά η μαϊμού μου ήταν άρρωστηΌταν παίζαμε μπλακ τζακ μου ερχόταν συνέχεια 23Δεν μπορούσα να μην προσέξω αυτόν τον Μεξικανό που με κοιτούσε συνέχειαΉ κοιτούσε τη μαϊμού μου; Δεν μπορούσα να είμαι σίγουροςΔεν είναι και τόσο περίεργο θέαμα μία μαϊμού με πατίνια και κοτλέΤώρα μην με κάνεις να χάσω την υπομονή μου και θα την κάνουμεΑυτή είναι μία ζόρικη μαϊμού φίλε και κρατάει όπλο"Το όνομά μου είναι Ροντρίγκεζ" λέει με το θάνατο στο βλέμμα"Σας κυνηγάω εδώ και πολύ καιρό φίλοι και τώρα η μαϊμού θα πεθάνει!"Εγώ και η μαϊμού μουΟδηγούμαστε στην αναζήτηση του ήλιουΤώρα εγώ και η μαϊμού μουΔεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν ΜεξικανόΑλλά έχουμε δέκα δάκτυλα με φαγούραΚαι ένα μόνο θέλω να δηλώσωΌταν η μαϊμού έχει κάψεςΜην την κοιτάς, μην την κοιτάςΜην την κοιτάς...Φαίνεται ότι θα έχουμε μία μεξικάνικη μονομαχία εδώΚαι δεν πρόκειται να το βάλω στα πόδιαΚατέβασε το όπλο σου, αγόριΠώς μπλέχτηκα με αυτή τη γ@μημένη μαϊμού τέλος πάντων;ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/