Κοινή συνέντευξη Τύπου Μπιναλί Γιλντιρίμ - Άνγκελα Μέρκελ την Πέμπτη (15.02.2018) στο Βερολίνο στην Γερμανία - Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να προσπαθήσουν να "ζεστάνουν" τις σχέσεις τους- Ένα επεισόδιο... σημάδεψε την συνέντευξη Τύπου- "Αγκάθι" η Συρία για την Τουρκία- Ο Γιλντιρίμ ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έδειξε φωτογραφίες από την στρατιωτική επιχείρηση στην Άφριν- "Αν θες να πας να δεις τι γίνεται στο Αφρίν να πας εκεί να δεις τι γίνεται"- Αμέσως τα τουρκικά Μέσα σχολίασαν διαφορετικά το γεγονός, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα και fake newsΤο απόγευμα της Πέμπτης (15.02.2018) έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο.Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την επιθυμία τους να αποκαταστήσουν τις σχέσεις των δυο χωρών μετά από περίπου ένα χρόνο ψυχρότητας και… μεγάλης κρίσης! Στην συνέντευξη Τύπου η Μέρκελ τόνισε τα κοινά συμφέροντα που μοιράζονται η Τουρκία και η Γερμανία σε αυτή την δύσκολη περίοδο.Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην ομαλοποίηση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης γερμανοτουρκικού δημοσιογράφου Deniz Yücel. Η Μέρκελ ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και είπε ότι «η χρηματοδότηση της ΕΕ για τους Σύρους πρόσφυγες θα πρέπει να καταβληθεί στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό».Από την άλλη ο Γιλντιρίμ ανέφερε ότι: «Η Τουρκία και η Γερμανία θα συνεχίσουν να διατηρούν φιλικές σχέσεις μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού».«Αναμένω ότι σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη στην περίπτωση του Deniz Yücel», πρόσθεσε αναφερόμενος στην υπόθεση που προκάλεσε ένταση μεταξύ των δύο χωρών. «Δεν θέλουμε τέτοια προβλήματα να επισκιάσουν τους δεσμούς μας».Δείτε το βίντεοAlmanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısı sırasında bir fotoğraf ile kara propaganda yapan gazeteciye Başbakan Yıldırım'dan tepki: Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel orada doğrusunu görürsün.https://t.co/2pn5hLTuV4 pic.twitter.com/OPpmjCWT2t— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Φεβρουαρίου 2018Επεισόδιο με δημοσιογράφοΚαι φυσικά… συνέντευξη Τύπου με τον Γιλντιρίμ και χωρίς ένταση δεν γίνεται! Ένας δημοσιογράφος έδειξε στον Τούρκο πρωθυπουργό παιδιά με αίματα και χώματα και του είπε ότι αυτά συμβαίνουν στην στρατιωτική επιχείρηση στην Αφρίν με τον Τούρκο πρωθυπουργό να απαντάει ότι: «Αν θες να πας να δεις τι γίνεται στο Αφρίν να πας εκεί να δεις τι γίνεται»#Fightthelies on the social media about the #OperationOliveBranch. #fakenews https://t.co/4TaWsnungd pic.twitter.com/664gCtB6O3— Turkey PM Press&Info (@ByegmENG) 15 Φεβρουαρίου 2018Φυσικά τα τουρκικά Μέσα σχολίασαν διαφορετικά το γεγονός, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα και fake news.Δείτε το βίντεο