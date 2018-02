2018-02-23 20:04:22

Πέθανε μία από τις διασημότερες φωνές του ροκ εν ρολ των 60’s.



Η τραγουδίστρια της γυναικείας μπάντας The Crystals, Barbara Ann Alston, με τη χαρακτηριστική φωνή σε μεγάλες επιτυχίες όπως “Then He Kissed Me”, “No Other Like My Baby” και “Da Doo Ron Ron”, πέθανε σε ηλικία 74 ετών σύμφωνα με το BBC.



(Barbara Ann Alston: Η δεύτερη από δεξιά)



Η μπάντα της, μαζί με τις Ronettes, αποτέλεσαν τα δύο πιο γνωστά γυναικεία συγκροτήματα της «χρυσής» δεκαετίας του 1960 υπό την καθοδήγηση του γνωστού μουσικού παραγωγού Phil Spector.



Πέθανε την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου από γρίπη, όπως έγινε γνωστό από την κόρη της.

