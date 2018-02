Ο Ορέστης Κωστακόπουλος, Ελευθέριος Λαζαρίνης και Σωτήριος Μπλέτσας μαθητές του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου πέτυχαν μια σπουδαία διάκριση, τιμή για την πόλη του Αγρινίου, αφού κατάφεραν να διακριθούν στο 3ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό ΔιαγωνισμόΜελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά και Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνώνσχολικού έτους 2017-2018 με το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα – 3ος Έπαινος Ενορχήστρωσης».Πρόκειται για τους μαθητές που το AgrinioSite.gr είχε φιλοξενήσει στις γιορτές των Χριστουγέννων και αξίζει να ξαναθυμηθούμε την παρουσία τους! Αποτελέσματα Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία σχολικού έτους 2017-2018Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, μαέστρο-συνθέτη–μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και τα μέλη κ. Κυριάκο Τσολάκη – καθηγητή Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών, κ. Ειρήνη Τσολάκη – καθηγήτρια Πιάνου, κ. Γεωργία Τσολάκη – καθηγήτρια Βιολιού, κ. Φρίξο – Διονύσιο Μόρτζο – Πιανίστα ΕΛΣ, κ. Νικόλαο Καζαμία – εκπαιδευτικό Μουσικής, κ. Θαλή Τριανταφύλλου-συνθέτη, κ. Ιωάννη Καλογεράκη εκπαιδευτικό Μουσικής, κ. Άννα Καπόνε – Πάπας – εκπαιδευτικό Φωνητικής- Μουσικής και κ. Σταύρο Τζιτάνο – μουσικό, ύστερα από την ατομική ακρόαση και αξιολόγηση των υποβληθέντων προς κρίση μουσικών έργων Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για ταινία (soundtrack), που δημιουργήθηκαν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, συνεδρίασε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της μαέστρου κ. Νίκου Χριστοδουλή μέλους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακόλουθα:ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1. Σαρωνικός – 1ο Βραβείο Μελοποίησης και 1ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στους/στις: Νικόλαο Δρίτσα, Νικόλαο Καϊμενάκη, Γεώργιο Μαλτέζη, Ιούλιο Μπρέγκο, Ελένη Ντελέζου, Βασιλική – Ευαγγελία Πανάγου, Θεοδώρα Παρίση, Παντελή Πετρόπουλο, Κυριάκο Ρέτζεκα, Νικόλαο Ρετίκα, Αθηνά Σαρακανίδου, Βασιλική Σκεπαρνιά, Αχμάντ Φαχέλ, Λαμπρινή Φραγκίσκου, Δανάη Χάλαρη, Παναγιώτη Ψαλτήρα, Αναστασία Ανδρικοπούλου, Μαρία – Ελένη Αρχοντάκη, Δημήτρη Βέτσικα, Γεώργιο Βλασίου, Βαρβάρα Δρίτσα, Ευαγγελία Ευαγγέλου, Μικαέλα Ηλιάδη, Κορνηλία – Ελένη Κατσικάρου, Καλλιόπη-Αναστασία Κελμπερίδη, Ευθυμία Κεχαγιά, Βασίλειο Κουτρουμάνη, Παναγιώτα Μακρή, Άγγελο – Ταξιάρχη Μελά, Ελένη – Άννα – Μαρία Σιακαβάρα, Ιωάννη Φουρναράκη και Οδυσσέα Σιδεροκαστρίτη, μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική». 2. Rain – 1o Βραβείο Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Σπύρο Κυπριώτη μαθητή Δημοτικού Σχολείου «Ροδίων Παιδεία». 3. O Γλάρος – 2o Βραβείο Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους/στις: Χρυσάνθη Αναργύρου, Αγγελική –Τσαμπίκα Ανδρίκου, Δήμητρα Ασπρή, Μαρκέλλα Βαγιανάκη, Σοφία Δεμερτζή, Σοφία Δημητριάδου, Κωνσταντίνα Διακογιάννη, Χριστίνα Διακοτσαμπή, Μιχαήλ-Άγγελο Ζαφείρη, Καλογιάνα Ζλάτεβα, Εμμανουέλλα Καλαφάτη, Ελευθέριο Κατινιάρη, Ουρανία–Σωτηρία Κουρούπα, Αντώνιο Μαρίνο, Λαμπρινή Μαρίνου, Άγγελο Μπολάνο, Πετρακίδη Γεώργιο, Πετρακίδη Μιχαήλ – Άγγελο, Μπεσιέ Ρακίπαϊ, Σταματία Σαββίδη, Αλεξάνδρα – Αναστασία Σαββιού, Άγγελο Σαΐτη, Αριάδη-Ντιάνα – Λουίζε Στεφάνου, Βασίλειο Σφιάτκο, Ελευθερία-Νεφέλη Τζανουδάκη, Μαρία – Φρανς Φαλτσέτα, Αλεξάνδρα Φελεκίδου και Αναστασία Φραγκούλη, μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. 4. Το τρυγόνι – 2ο Βραβείο Ενορχήστρωσης και 1ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στις Βασιλική- Αναστασία Γιαννακοπούλου, Βασιλική Ηλιάδου Βασιλική Κωστοπούλου και Αφροδίτη Πετρίδου μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. 5. Στο διαδίκτυο – 2o Βραβείο Μουσικής για Ταινία και 3ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στις Θάνια Κάιντα και Κατερίνα Μητρούση και ερμηνεύουν οι Μαριλού Πεταβατζη και Άρτεμις Αποστολίδου μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. 6. Οι θεατρίνοι – 3o Βραβείο Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους/στις: Ιωάννη – Θεόδωρο Διαμάντο, Κωνσταντίνο Θολιώτη, Ελένη-Μαρία Λιάνου, Δέσποινα Ρίζου, Βασίλειο – Ταξιάρχη Σιμόπουλο, Κων/νο Σωτηρίου, Αθανάσιο Τσεκούρα, Αικατερίνη Τσούμαρη, Εφραίμ Τσοχατζή, Χρήστο Φριλίγκο, Φαίδρα Χριστοδουλάκη και Εμμανουέλα Ζέμα μαθητές και μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. 7. Οι σύμμαχοι – 3ο Βραβείο ενορχήστρωσης, 3o Βραβείο Μουσικής για Ταινία, 3ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στην Μιράντα Γουρδουπάρη και στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι Κατερίνα Βουδούρη και Ειρήνη Κατσώνη μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. 8. Πού ’ναι πιο καλά – 1ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους: Κωνσταντίνο Κώσση, Παναγιώτη Κονιδάρη και Ευστάθιο Κοντό και στην ερμηνεία του συμμετέχουν οι Αγγελική Βούλα, Αικατερίνη Γιαννίκου και Αρμελίνα Χισενάι μαθητές και μαθήτριες του 162ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. 9. Ύμνος της ζωής – 2ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους Αλέξανδρο Αλαφογιάννη, Γεώργιο Ανδρεόπουλο, Κωνσταντίνο Θανασά, Παναγιώτη Μάντζιο και Σπαθή Ευάγγελο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση» στην Πάτρα. Απαγγελία: Ελπίδα Καραχάλιου Τραγούδησαν οι : Γεωργία Καρκούλια, Γεωργία Κολλιοπούλου , Αρσινόη Μαρλαφέκα, Μαριλένα Παγούρα και Λαζανά Βαρβάρα 10. Η κυρά στο παζάρι – 2ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στην Γαλατεία Μαθιουδάκη, μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ1. Κύπρος Νησί Αγαπημένο – 1o Βραβείο μελοποίησης, 1ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Κλεάνθη Σάββα μαθητή του Γυμνασίου Αποστόλου Αντρέα Έμπας Πάφου. 2. Τελευταίο ταξίδι – 2o Βραβείο Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους/στις Αθανάσιο Αγάκο, Αλεξάνδρα Αγραφιώτη, Βασίλη Βαλάση, Γεώργιο Βρύσσα, Αθανασία Γιακουβή, Αικατερίνη Γκουτζουρέλα, Δήμητρα Ζαχαριάδη, Αθανάσιο Καλαμαρά, Δήμητρα Κουρδή, Βικτώρια Μακρή, Νικόλαο Μπαρτζιώλα, Δέσποινα Μπατρακούλη, Μαρία – Ραφαηλία Μπίλλη, Μαριάντα Νάνου, Ελεάνα – Κατερίνα Παπαευαγγέλου, Ιωάννα – Παρασκευή Σιωπή, Κυβέλη Σπάμου – Μπάρμπερο και Χρυσή Φαντάνα μαθητές/τριες Γυμνασίου της Σχολής «Καραβανά». 3. reflection – 1o Βραβείο Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Ευριπίδη Σαμαρά μαθητή του Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. 4. Johnny Cash – Hurt 3ο Βραβείο Ενορχήστρωσης και Redemption – 2o Βραβείο Μουσικής για Ταινία Τα έργα ανήκουν στον Ιάσονα Ζαφειρόπουλο μαθητή του 2ου Γυμνασίου Παιανίας. 5. Προσπαθώ σε στίχους Ειρήνης Κοτσαλή 3o Βραβείο μελοποίησης, 2ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στην Εριέττα Σαούγκου μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. 6. Septetto – 3o Βραβείο Μουσικής για Ταινία, 1ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο μαθητή του Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής. 7. Ώρες – 3ο Βραβείο Ενορχήστρωσης, 1ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους Αχιλλέα Δρακωτό και Γεώργιο Δρακωτό μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη 8. Θέλω να κτίσω ένα σπιτάκι – 2ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στους/στις Μάριο Κατσαβριά, Μαρία Καμπά και Πεταλά Γεώργιο μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Homo educandus – Αγωγή Κορίνθο.υ 9. I see fire – 2ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στη Μαυρέτα Τσιρλιγκάνη και στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι Ελισάβετ Γιαννικοπούλου, Σοφία Ξουλίδου και Αικατερίνη Χατζηνάκου μαθήτριες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 10. Ο Παλιάτσος και ο Ληστής – 2ος ΈπαινοςΕνορχήστρωσης Το έργο ανήκει στο Μουσικό Σύνολο Γυμνασίου Πολυκάστρου που αποτελείται από τους Πέτρο Τζερνικούδη, Πετρίνα Καρρά, Ιωάννα Μπάλα, Ισιδώρα Στυφούδη και Ελεονώρα Κατιρτζόγλου 11. Δεν θα δακρύσω πια για σένα – 3ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στους Ορέστη Κωστακόπουλο, Ελευθέριο Λαζαρίνη και Σωτήριο Μπλέτσα μαθητές του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΛΥΚΕΙΟΥ1. Λυπήσου – 1ο Βραβείο Μελοποίησης, 1ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στους Βάιο Κουκουλέτσο, Αναστάσιο Τσιακμάκη, Φίλιππο Παππά και στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι Ηλιάνα Νικολάου, Βάιος Κουκουλέτσος, Ροδάνθη Νικάκη, Δήμητρα Κωστίκα, Βλάσης Δούμας, Νικόλαος Παππάς, Αλέξιος Τύμπας, Φίλιππος Παππάς, Αναστάσιος Τσιακμάκης και Εριέτα Στεφάνου μαθητές κα μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. 2. Magic Dispersing – Order over Chaos – 1ο Βραβείο Μουσικής για Ταινία – 2ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Μιχάλη Πιερή, μαθητή «Χenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου. 3. Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο – 2οΒραβείο Μελοποίησης Το έργο ανήκει στη Μαρία Βαρδάκη μαθήτρια του «Χenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου. 4. Το ασημένιο κύμα των αστεριών – 2ο Βραβείο Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Θωμά Σπαρτινό μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου. 5. As long as you love me σε ποίηση Ελένης Καλέργη – 3ο Βραβείο Μελοποίησης 3ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στις Φωτεινή Άγγλου και Κουφού μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. 6. Νηνεμία – 3ο Βραβείο Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στην Άννα – Μαρία Αλεξίου μαθήτρια του 4ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας 7. Παντούμ σε ποίηση Γεωργίου Σεφέρη – 1ος Έπαινος Μελοποίησης 1ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Ιάκωβο μαθητή του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα Αμμοχώστου. 8. Eλευθερία θα φωνάζω – 1ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στην Αγγελική Καραδαγλή μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. 9. Kuro Siwo – 1ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Σπυρίδωνα – Βασίλειο Κατσούρη μαθητή του 5ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας 10. The last November – 1ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία, 3ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Γεώργιο Μανάκο μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Τρικάλων «Αθηνά». 11. Birds of far – 2ος Έπαινος Μελοποίησης 3ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στη Βάσια Παππά μαθήτρια του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής. 12. Take a chance on me – 2ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στην Ελένη Σέρρα μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Αλίμου. 13. Αχ ξενιτιά μου – 2ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στον Λάμπρο Ψωμά και Σοφία Μητρογιώργου μαθητή και μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Άρτας. 14. Clouds from the past – 2ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στη Νεφέλη Βερυκίου μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Πιάνο: Σταύρος Πρέντζας. 5. Sunrise – 2ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Γεώργιο Καρούμπαλο μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Πάτρας. 16. If only it wasn’t a dream – 3ος Έπαινος Ενορχήστρωσης, 2ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Απόστολο Βερύκιο μαθητή του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Πιάνο: Σταύρος Πρέντζας. 17. You are not alone in the darkness – 2ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Κωνσταντίνο Φωτίου μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου Μενεμένης. 18 . What I Never Told You – 3ος Έπαινος Μελοποίησης Το έργο ανήκει στη Μαριάννα Βερυκίου μαθήτρια του 2ου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας. 19. Τ’ όνειρο σε ποίηση Αλεξίας Βίκτωρος – 3ος Έπαινος μελοποίησης Το έργο ανήκει στην Νίκη Θρούμπαρη και στην στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι: Στυλιανή Θεμιστοκλέους, Νίκη Θρούμπαρη, Κωνσταντίνος Κοτσαπάς, Αντρέα Φιλίππου, Αλεξία Βίκτωρος και Γιώργος Ευαγγέλου μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» Λευκωσίας. 20. Long Path of Youth – 3ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στην Νίκη Μποζίκη μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Κέρκυρας. 21. Πέρα Απ' Τα Μάτια Μου – 3ος Έπαινος Ενορχήστρωσης Το έργο ανήκει στην Νίκη Μαρία Βάρσου μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Ελασσόνας. 22. Autumn – 3ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στον Αντώνη Σκορδυλάκη μαθητή του Γενικού Λυκείου Σούδας. 23. The beggining of dreams – Ειδικό βραβείο Μουσικής για Ταινία Το έργο ανήκει στην Χαρίκλεια – Παρασκευή Δαρδιώτη μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης.