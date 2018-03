bloko

Το 6ο Συνέδριο Security Project – που θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στο Wyndham Grand Hotel, από την Smart Press και το περιοδικό Security Manager – θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά την ετήσια κορυφαία συνάντηση των ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνεδριακό event για το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες security στην Ελλάδα.Στροφή στην Ποιότητα !Οι προκλήσεις και οι ανάγκες ασφάλειας για τις δημόσιες υποδομές, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, αλλά και ευρύτερα για όλους τους πολίτες και την κοινωνία, αυξάνονται συνεχώς. Η απάντηση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας και του δημόσιου τομέα, σε αυτή την μεγάλη πρόκληση μέσα σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, πρέπει να είναι μια και μοναδική: Στροφή στην Ποιότητα!Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού, της εκπαίδευσης, των τεχνολογικών λύσεων και των προϊόντων ασφάλειας μπορεί και πρέπει να κάνει ουσιαστικά τη διαφορά και αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των καιρών, που σχετίζονται με την προληπτική ασφάλεια έναντι των σύγχρονων απειλών και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας κάθε μορφής και κλίμακας.Το 6ο Συνέδριο Security Project, ως σημείο αναφοράς στον χώρο, καλείται να συμβάλει προς σε αυτήν την κατεύθυνση και να αναδείξει την ποιότητα ως το βασικότερο συστατικό κάθε έκφανσης της ασφάλειας καθώς επίσης και μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των υπηρεσιών, των διαδικασιών και των λύσεων που σχετίζονται με αυτή.Το συνέδριο διακρίνεται όπως πάντα σε 2 θεματικές ημερίδες.Την 1η ημέρα – Παρασκευή 16 Μαρτίου – θα πραγματοποιηθεί το Security Manager Forum, ενώ την 2η ημέρα Σάββατο 17 Μαρτίου θα διοργανωθεί η ημερίδα Security Technology Day.Oι ομιλητέςΔρ. Ευθύμης Λέκκας – Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑΘέμα ομιλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση και την Πρόληψη Φυσικών και Τεχνολογικών ΚαταστροφώνΚαθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (2004) στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος Γεωλογίας (1979) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών (1988) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Επιστημονικός Συνεργάτης το 1982. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Καθιζήσεις – Κατολισθήσεις, Μικροτεκτονική, Τεκτονική Ανάλυση, Γεωλογία Περιβάλλοντος, Σεισμοτεκτονική, Διαχείριση Καταστροφών, Τεκτονική – Τηλεπισκόπηση, Χρήσεις Γης – Διαχείριση Περιβάλλοντος, κ.α.. Επιπρόσθετα έχει διοργανώσει περισσότερες από 120 ασκήσεις υπαίθρου φοιτητών.….Διαβάστε περισσότεραΔρ Μαρία Χρ. Αλβανού – Εγκληματολόγος, Ειδική σε θέματα τρομοκρατίαςΘέμα ομιλίας: Εξελίξεις στη μεθοδολογία τρομοκρατικών επιθέσεων και προκλήσεις για τον χώρο της ασφάλειας: έρευνα και τρόποι αντιμετώπισηςΕγκληματολόγος (PhD- Πανεπιστήμιο Trento) με ενεργή ενασχόληση σε θέματα τρομοκρατίας, αντιμετώπισης τρομοκρατίας και εξτρεμιστικής βίας, ριζοσπαστικοποίησης, κοινωνικής αναταραχής και ρατσιστικής/ακροδεξιάς εξτρεμιστικής βίας. Διδακτορική διατριβή για τις επιθέσεις αυτοκτονίας και γυναίκες δράστες στην ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη. Μεταδιδακτορικές Σπουδές σχετικά με την υποκίνηση τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο και την ελληνική νομοθεσία. Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος στην Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου, Πτυχιούχος Νομικής και ενεργός Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επίλυσης Διαφορών) αναζητά την αποτελεσματική χρήση των αρχών της διαμεσολάβησης στην αντιμετώπιση βίας και συγκρούσεων. Μέλος της ερευνητικής ομάδας ITSTIME (Italian Team for Security, Terroristic Issues& Managing Emergencies) και της Συντακτικής Επιτροπής του διαδικτυακού περιοδικού «Sicurezza, Terrorismo, Societa» και RAN (Radicalization Awareness Network).Πλοίαρχος (Μ) Σπυρίδων Παπαγεωργίου ΠΝ – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Ε6 (Δνση Κυβερνοάμυνας)Θέμα ομιλίας: Κυβερνοπόλεμος μία σύγχρονη μορφή πολέμουΟ Πλοίαρχος (Μ) Σπυρίδων Παπαγεωργίου ΠΝ υπηρετεί στη Διεύθυνση Ε6 (Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας) του ΓΕΕΘΑ ως Διευθυντής. Είναι απόφοιτος της ΣΠΗ/Υ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και στην κυβερνοάμυνα. Έχει λάβει πιστοποιήσεις GIAC (Global Information Assurance Certification) στα αντικείμενα: Incident Handling, Reversing Malware, Web Application Penetration Tester, Network Penetration Tester, Firewall Analysis και Forensics. Διδάσκει, ως επισκέπτης καθηγητής, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τα μαθήματα “Ψηφιακή σήμανση σε Windows λειτουργικά” και “Έλεγχος Διείσδυσης (Penetration testing)”.…Διαβάστε ΠερισσότεραΑνδρέας Δ. Κωνσταντακόπουλος – Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας (Εν.Δι.Ε.)Θέμα ομιλίας: Αποτελεσματική Επικοινωνία: Αναγκαίο προσόν του προσωπικού ασφαλείαςΟ Ανδρέας Δ. Κωνσταντακόπουλος είναι Ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας (ΕΝ.ΔΙ.Ε.).Εξειδικεύτηκε στις Διαπραγματεύσεις Κρίσεων, στις οποίες εκπαιδεύτηκε από τη New Scotland Yard και το FBI.Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας στις Στρατηγικές και Αμυντικές Σπουδές και δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας.Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα “Αποτελεσματική Επικοινωνία και Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)” του Ε.Κ.Π.Α., και το μεταπτυχιακό σεμινάριο “Ορθολογική Επιλογή: Αποφάσεις, Παίγνια, Θεσμοί” του ίδιου πανεπιστημίουΟργάνωσε το σύστημα διαπραγματεύσεων στην Ελληνική Αστυνομία και έχει εκπαιδεύσει το σύνολο των διαπραγματευτών της και την πρώτη ομάδα διαπραγματευτών της Κυπριακής Αστυνομίας.Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Diploma In Negotiation” του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών από την έναρξή του το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013.Μάρθα Λεμπέση – Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)Θέμα ομιλίας: Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα: Κατανοώντας τις τάσεις και τις προκλήσειςΗ Μάρθα Λεμπέση είναι κοινωνιολόγος, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληματολογία, ιδρυτικό μέλος και Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την Επάνοδο Ν.Π.Ι.Δ. για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων και τη διαχείριση των στατιστικών στοιχείων του φορέα. Aπό τον Ιούλιο 2017 είναι επιστημονική σύμβουλος στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων με την επωνυμία «Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.». Έχει εργαστεί ως κοινωνική ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και συγκεκριμένα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Δυναμική Διαχείριση βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων (SoDaMap) της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ”».…Διαβάστε ΠερισσότεραΣπύρος Κυριακάκης – Εκπαιδευτής, Συγγραφέας, Short Time Security Expert, I.B.D.Services-GroupΘέμα ομιλίας: Ποιότητα στην Ασφάλεια με δύναμη καταναγκασμού και όχι από βούληση . Security – Ποιότητα – Ευθύνη, σε σχέση ενική!Short Time Security Expert (1984-Σήμερα/2018)/ & I.B.D.Services-Group σε Ελλάδα-Εξωτερικό και για , μεγάλης σπουδαιότητας, θέματα επιχειρήσεων και culture, security and home affairs, τρίτων χωρών. Security Managers’ Tutor, εγκληματολόγος, συγγραφέας. Εκπαιδευτής, Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης/ΓΕΕΘΑ/ΝΑΤΟ- ΟΗΕ . 25 χρόνια αξιωματικός καριέρας, με 9χρονη παράλληλη εμπειρία, ως μέλους της Ειδικής Επιτροπής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εγχειρίδια δικά του, χρησιμοποιούνται από αστυνομία ξένης χώρας και από Διεθνή Οργανισμό. Έχει δημιουργήσει και εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό. Σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές. Πάντειο, Αστυνομική Ακαδημία, Ε. Α. Πανεπιστήμιο (Πάτρα), UNISA Νότιας Αφρικής και στην Ε.Ε.Ο. Ιατρικής Συνεργασίας. 27 Διακρίσεις, 37 έγγραφες αναγνωρίσεις και 34 επαινετικά δημοσιεύματα. 138 δημοσιεύσεις, 141 συμμετοχές σε συνέδρια.Τριαντάφυλλος Ν. Γιοβανέκος – Διευθυντικό Στέλεχος Ασφαλείας – Short Time Expert – IBDS group (Security, culture , home affairs).Θέμα ομιλίας: Ποιότητα στην Ασφάλεια με δύναμη καταναγκασμού και όχι από βούληση . Security – Ποιότητα – Ευθύνη, σε σχέση ενική!Ο κος Τριαντάφυλλος Ν. Γιοβανέκος υπηρετεί το χώρο της παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 25 χρόνια. Έχει ταυτόχρονη εμπειρία στους τομείς Άμυνας και στις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας κρίσιμων υποδομών. Διαθέτει μακρά εμπειρία, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην τακτική εφαρμογή του, για τις Εγκαταστάσεις Φιλοξενίας , ιδίως πολυτελών προορισμών. Διατελεί Διευθυντικό Στέλεχος Ασφαλείας και Short Time Expert IBDS Group (Security, culture, home affairs). Σπουδές: Προπτυχιακές (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης), Μεταπτυχιακές (ΜSc) στο “Security & Risk Management” από το Τμήμα Εγκληματολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Leicester (UK) και «Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας» , ΠΚΕΕΥΕ/ΓΕΕΘΑ. Εκπαιδεύτηκε σε δόγματα δράσης Ισραήλ, Ηνωμ. Πολιτειών Αμερικής, Αγγλίας, Γερμανίας, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, OSCE.Συν-Συγγραφέας εγχειριδίου «Ασφάλεια εγκαταστάσεων ξενοδοχείων και λοιπών προορισμών φιλοξενίας».Επιτυχών στον ανοιχτό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Δ/κση Ασφαλείας (ΡΕ 34Β / Μαρτ. 2015). Tutor, στο Πολυεθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης ΠΚΕΕΥΕ / (Hellenic MPSOTC- ΓΕΕΘΑ, OSCE, NΑΤΟ &UN). Κατέχει σημαντικές πιστοποιήσεις. Eκπονεί σχέδια, μελέτες ασφαλείας και εκπαιδεύσεις ασφαλείας η ακόμα και ταυτόχρονη υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης με «επι του πεδίου» δράσεις των Διευθύνσεων Ασφάλειας Οργανισμών, στη χώρα μας και το εξωτερικό.Παρασκευάς Βερώνης – Security & Safety Consultant, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ, Μέλος Επιστημονικού Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας ΕλλάδοςΘέμα ομιλίας: Το Safety στις Επιχειρήσεις Security – Moχλός Ποιότητας & ΑνάπτυξηςΟ Παρασκευάς Βερώνης είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Security/Safety Consultant με 33 χρόνια προϋπηρεσία και εξειδίκευση. Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Εκπαιδευτής Τεχνικών Ασφάλειας και Υγιεινής ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Υπουργείου Εργασίας. Επιθεωρητής Ασφάλειας-Πυρασφάλειας κτιρίων και Επιθεωρητής Ασφάλειας –Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου. Μέλος του Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας(ΣΤΑΕ), με ενεργή δράση και συμμετοχή. Μελέτησε και συνέταξε τον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος ΤΑ.….Διαβάστε ΠερισσότεραΚώστας Παπαδάτος – Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic ChapterΘέμα ομιλίας: Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR και οι προκλήσεις σχετικά με την Ψηφιακή Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών Φυσικής ΑσφάλειαςΟ Κώστας Παπαδάτος είναι Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter, ιδρυτής της εταιρείας Cyber Noesis, και ιδρυτικό μέλος του DPO Academy. Έχει εργασθεί στην εταιρεία Adacom ως Business Development Director ενώ ήταν ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ENCODE. Έχει επίσης εργασθεί ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών, στο Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas, στη Space Hellas καθώς και στο ΤΕΙ Πειραιά. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος MSc in Information Security (Royal Holloway College) αλλά και πολλών επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Η επαγγελματική του εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών ξεπερνάει τα είκοσι χρόνια. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλά έργα ασφάλειας πληροφοριών και έχει συνεργαστεί́ με μεγάλες εταιρείες συμβούλων και διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησης του με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κίνδυνου, Στρατηγικού́ Σχεδιασμού́ Ασφάλειας, Σχεδιασμού́ Πλανών Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού́ Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς.Γιάννης Γιαννακάκης – Δικηγόρος, Eπικεφαλής του Data Protection & Cybersecurity Practice GroupΘέμα ομιλίας: Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR και οι προκλήσεις σχετικά με την Ψηφιακή Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών Φυσικής ΑσφάλειαςO Iωάννης Ε. Γιαννακάκης, είναι δικηγόρος στον Αρειο Πάγο. Εξειδικεύεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και λειτουργεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ( Data Protection Officer) για ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες. Είναι ο πλέον διεθνώς πιστοποιημένος Ελληνας Νομικός στον τομέα της προστασίας προσωπικών Δεδομένων κατέχοντας έξι (6) διεθνείς πιστοποιήσεις και ο μοναδικός Ελληνας Νομικός, κάτοχος της πιστοποιησης Fellow ofInformation Privacy (FIP) της κορυφαίας αναγνώρισης στον χώρο της προστασίας προσωπικών δεδομένων που απονέμεται από τον International Association of Privacy Professionals στους πλέον αναγνωρισμένους Privacy Leaders ανά τον κόσμο.Δημοσθένης Κ. Παναγιώτου – Ψυχολόγος Βα, ΜΑ, Educator – Safety & Security ExpertΘέμα ομιλίας: Στοιχεία διαχείρισης αστικού πλήθους στην πρόληψη μαζικών αναταραχώνΟ Δημοσθένης Κ. Παναγιώτου υπηρετεί το χώρο της παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας από το 1990, με μακρά εμπειρία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην τακτική εφαρμογή της, έχοντας διατελέσει και Διευθυντικό στέλεχος στην ασφάλεια ιδιωτικών οργανισμών. Ως Ψυχολόγος με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στην Κλινική και στην Οργανωτική Ψυχολογία είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχολογίας κι Εφαρμοσμένης Νευροτεχνολογίας και έχει ερευνητικό έργο στην ανίχνευση παθολογίας προσωπικότητας σε απασχολούμενους στην παροχή Ασφάλειας. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα Ψυχολογίας και Ασφάλειας και ως μέλος διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων κατέχει σημαντικές πιστοποιήσεις, εκπονώντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σήμερα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των τμημάτων Ασφάλειας οργανισμών στη χώρα μας, έχοντας και την αντίστοιχη πιστοποίηση Εκπαιδευτή από τον ΕΟΠΠΕΠ.Αθανάσιος Κοσμόπουλος – Ταγματάρχης ε.α., Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνούς ΑσφαλείαςΘέμα ομιλίας: Σύγχρονες όψεις της Τρομοκρατίας, Επιπτώσεις στις Κρίσιμες και Ενεργειακές υποδομέςΓεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και φοίτησε σε Δημοτικό και Γυμνάσιο σε επτά διαφορετικά σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ως τέκνο Αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) της Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε ως Στρατιωτικός Νομικός Σύμβουλος, αρχηγός τάξεως, με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Στην Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξειδικεύθηκε στο Διεθνές Δίκαιο και αργότερα ως Αξιωματικός φοίτησε στην Σχολή Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία αργότερα δίδαξε, στην Σχολή Αλεξιπτωτιστών και άλλα ειδικά και γενικά Στρατιωτικά Σχολεία. Δίδαξε για δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στην Σάμο, υπηρετώντας παράλληλα σε μάχιμες και επιτελικές θέσεις της Στρατολογίας, του ΓΕΕΘΑ, των Ειδικών Δυνάμεων Αλεξιπτωτιστών και Υπηρεσιών της Εθνικής Ασφαλείας.Το 2000 παραιτήθηκε με τον βαθμό του Ταγματάρχη και ύστερα από εξετάσεις εισήλθε στην Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Νομικός. Το διάστημα 2004 – 2010 ανέλαβε την Διοίκηση του μεγαλύτερου Νοσοκομείου των Βαλκανίων, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί). Αρθρογραφεί τακτικά σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, σε θέματα Εθνικής Ασφαλείας, Τρομοκρατίας και Αμυντικής πολιτικής.Δρ. Φώτιος Χ. Σπυρόπουλος – Δικηγόρος στον ΑΠ – Οικονομολόγος, Διδάκτωρ ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών΄, Τακτικός Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικής, Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Μελέτης του ΕγκλήματοςΘέμα ομιλίας: Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών μετά τον ν. 4411/2016Ο Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Τακτικός Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Έχει υπάρξει και Τακτικός Καθηγητής εγκληματολογίας στην ίδια Σχολή. Διδάσκει, επίσης, “Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας” στο ΑΕΙΤΤ Πειραιά. Έχει συνεργαστεί ως Καθηγητής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με το ΑΕΙΤΤ Πειραιά και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις στην Ελλάδα καθώς και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ως επισκέπτης Καθηγητής. Έχει, επίσης, μιλήσει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει εκδώσει ή επιμεληθεί την έκδοση τριών επιστημονικών βιβλίων και έχει συγγράψει πάνω από 40 επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.Έχει υπάρξει εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα καταναλωτή, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και έχει συνεργαστεί με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο (ενδεικτικά: με την “Διεθνή Διαφάνεια” ως επιστημονικός σύμβουλος για την αξιολόγηση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014, με το ΙΝ.ΚΑ. ως νομικός σύμβουλος κ.α.).…Διαβάστε ΠερισσότεραΈλλη Παγουρτζή – Project Manager Δράσης Ε.Υ.Ζ.Σ., ΚΕ.ΜΕ.ΑΘέμα ομιλίας: Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής ΣημασίαςΗ Δρ. Έλλη Παγουρτζή συνεργάζεται ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης συγχρηματοδοτούμενων έργων με το ΚΕΜΕΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ως στρατηγικός συνεργάτης (strategy partner), ως ειδικός σύμβουλος επιχειρήσεων και επενδύσεων σε ερευνητικά, ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, ως σύμβουλος πιστοποίησης διεθνών προτύπων, ως τεχνικός σύμβουλος οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, και επικοινωνιακού σχεδιασμού. Διετέλεσε Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός Συστημάτων Αποφάσεων και Πληροφορικής των ΗΜΜΥ, ΕΜΠ. Έχει μεταπτυχιακούς τίτλους ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και ως Μηχανικός Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του ΕΜΠ. Είναι πτυχιούχος Αγ. Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στην Γεωπληροφορική του ΕΜΠ.Ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Ε.Μ.Π., έχει ασχοληθεί σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά έργα. Ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει ασχοληθεί με το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και με το ΕΣΠΑ. Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγήτρια του ΤΕΙ Λάρισας – Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.Νίκος Πιπέρογλου – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Συνοδών ΑσφαλείαςΘέμα ομιλίας: Η εξέλιξη και η ανάγκη αναβάθμισης του Επαγγέλματος του Συνοδού ασφαλείας .Ο Νίκος Πιπέρογλου ξεκίνησε σαν ένοπλος προσωπικός συνοδός ασφαλείας το 1994 στην σύζυγο προέδρου μιας από τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες στην Ελλάδα , το 2008 συνέχισε σαν υπεύθυνος ασφαλείας στο υιό του Προέδρου και το 2012 αποχώρησε και άρχισε να εργάζεται σαν σύμβουλος ασφαλείας σε 2 πολυεθνικές εταιρείες αλλά και εταιρείες Security. Έχει παρακολουθήσει συνεχείς εκπαιδεύσεις (40 μέχρι σήμερα )στο τομέα της ασφάλειας θεωρητικά αλλά και σε ειδικές εκπαιδεύσεις σε όπλα και θωρακισμένα οχήματα και ειδικά σε θέματα συνοδών ασφαλείας. Το ενδιαφέρον και η ανησυχία του για τον επαγγελματικό τομέα που υπηρέτησε για πολλά χρόνια, τον ώθησαν να δημιουργήσει μαζί με συναδέλφους συνοδούς ασφαλείας τον Πρώτο Νόμιμο Πανελλήνιο Σύλλογο Συνοδών Ασφαλείας, στον όποιο είναι και πρόεδρος, προκειμένου να βοηθήσουν στην εξέλιξη αλλά και αναβάθμιση του κλάδου .Νικόλαος Γεωργιτσόπουλος – Δόκιμος ΥπαστυνόμοςΘέμα ομιλίας: Φορητές Κάμερες για τις Αρχές και τις Υπηρεσίες Ασφάλειας (Police Body Worn Cameras): Λογοδοσία, Ευκαιρίες & ΚίνδυνοιΓεννημένος το 1990 με καταγωγή από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας (2008-2010) και πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2010-2014). Για πέντε χρόνια (2010-2015) υπηρέτησε ως Αστυφύλακας σε διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Επί του παρόντος είναι Δόκιμος Υπαστυνόμος και τελειόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (2015-2018) και παράλληλα μεταπτυχιακός φοιτητής στη Δημόσια Ελεγκτική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016-2018). Έχει παρακολουθήσει πληθώρα ημερίδων, συνεδρίων και θερινές ακαδημίες ευρωπαϊκών σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και κυβερνοασφάλειας και διαδικτυακού εγκλήματος στη Χάγη της Ολλανδίας (2nd International Cyber Security Summer School-Europol & NATO NCI Agency). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκές προσομοιώσεις της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΝΑΤΟ. Σε νεαρή ηλικία υπήρξε μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και πλέον ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό. Αγαπά τη δια βίου μάθηση.Ιωάννης Λυμπερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ESA Cash Solutions A.E.Θέμα ομιλίας: Ολοκληρωμένη Λύση Διαχείρισης Μετρητών για Δίκτυα Λιανικής ΠώλησηςO Κος. Γιάννης Λυμπερόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο Διαχείρισης & Διακίνησης Αξιών ενώ έχει διατελέσει στις θέσεις Εμπορικού και αργότερα Γενικού Διευθυντή επί σειρά ετών σε αυτό το αντικείμενο. Έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στη ανάπτυξη του Cash Solutions Industry, καθώς και στο σχεδιασμό και προώθηση καινοτόμων προϊόντων του χώρου στην Ελληνική αγορά.Έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), ενώ η εκτεταμένη πείρα του σε διοικητικές θέσεις διάφορων πολυεθνικών εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον καθιστούν πολύτιμο μέλος της οικογένειας της ESA στην οποία πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του Managing Director της εταιρίας Cash Solutions.Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εμπειρογνώμονας Ασφάλειας Υποδομών ΚΕΜΕΑΘέμα ομιλίας: Σχεδιασμός εκτίμησης επικινδυνότητας και ανάλυσης τρωτότητας κρίσιμων υποδομώνO δρ Αθανάσιος Σφέτσος, είναι Ερευνητής Β’ στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με γνωστικό αντικείμενο «κλιματική αλλαγή και προστασία κρίσιμων υποδομών». Πτυχιούχος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1995, και διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Imperial College, University of London το 1999. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κλιματική αλλαγή και την εκτίμηση επιπτώσεων της σε ετερογενείς και διασυνδεδεμένες υποδομές και το αστικό περιβάλλον, μετεωρολογία και ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και θέματα διαχείρισης κρίσεων και προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας με έμφαση στην εκτίμηση επικινδυνότητας. Επιστημονικός Συνεργάτης με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή πλέον των 50 δημοσιεύσεων σε περιοδικά και 110 συνέδρια με το σύστημα κριτών.