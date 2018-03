2018-03-03 07:00:43

Δωροθέα Μερκούρη ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το Dancing with the stars στο 6ο live. Η Δωροθέα Μερκούρη και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν οι παίκτριες που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία στον συμψηφισμό της βαθμολογίας της κριτικής επιτροπής με τις ψήφους του κοινού.



«Δεν πειράζει» αναφώνησε ο Δωροθέα Μερκούρη όταν η Ευαγγελία Αραβανή ανακοίνωσε πως είναι εκείνη που αποχωρεί από το show χορού.



«Θα φύγω και από τη χώρα επιτέλους. Έχω δύο μήνες να πάω στη χώρα μου την Ιταλία να κάνω τις δουλειές μου. Είναι ευκαιρία να συνεχίσω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στο Dancing with the stars, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο και προσωπικότητα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ έντονοι. Μου άρεσε πάρα πολύ που τους γνώρισα όλους σας που είστε πίσω μου. Αυτό που έγινε σήμερα είναι λόγω του ότι προφανώς δεν ψηφίστηκα από το κοινό, διότι δεν ήμουν στη χαμηλότερη βαθμολογία. Πρέπει να ψηφίζετε όσο μπορείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε, όσο μπορείτε για να παραμείνουν στο παιχνίδι και να τους βλέπετε», δήλωσε πριν αποχωρήσει η Δωροθέα Μερκούρη.



