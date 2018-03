2018-03-08 00:42:21

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Sade επιστρέφει με νέο τραγούδι μετά από οχτώ χρόνια απουσίας.



Το τραγούδι ονομάζεται «Flower of the Universe» και θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της νέας ταινίας φαντασίας «A wrinkle in Time».



Μάλιστα, την ανακοίνωση έκανε η ίδια η σκηνοθέτιδα της ταινίας Ava DuVernay μέσω twitter.



Το τελευταίο άλμπουμ της 59χρονης Βρετανίδας τραγουδίστριας από τη Νιγηρία με τίτλο «Soldier of love» βγήκε το 2010.



Στην ταινία φαντασίας πρωταγωνιστούν η Oprah Winfrey, η Reese Witherspoon, ο Zach Galifianakis, ο Chris Pine και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.



Στο soundtrack της ταινίας θα προστεθούν τραγούδια που θα ερμηνεύουν και άλλοι διάσημοι τραγουδιστές όπως η Demi Lovato, η Sia, οι Chloe x Halle και η Kehlani.



Η ταινία πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους στις 9 Μαρτίου.



