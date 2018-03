2018-03-08 21:00:43

Αν κάποια σταρ του Χόλυγουντ φαίνεται να είναι πάντα ειλικρινής στις συνεντεύξεις της, τότε αυτή είναι χωρίς δεύτερη σκέψη η Jennifer Lawrence.



Η ίδια βρέθηκε πρόσφατα στο show του Andy Cohen, Watch What Happens Live, για να προμοτάρει την νέα της ταινία Red Sparrow.



Ο παρουσιαστής λοιπόν, της λέει να παίξουν το παιχνίδι “Plead the Fifth” στο οποίο της ζητάει να βαθμολογήσει τις Kardashians (με τις οποίες η ηθοποιός κάνει καλή παρέα) από την λιγότερo αγαπημένη της σε αυτή που συμπαθεί περισσότερο.



Αν και διστάζει λίγο, η Lawrence απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χιούμορ! Τελικά, βάζει την Kris Jenner και Kendall στην κορυφή και τον Kanye West στο τέλος.



Δες παρακάτω το βίντεο!







